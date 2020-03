Œuvres complètes de Voltaire, t.6C:

Lettres sur les Anglais III: Lettre sur M. Locke

Edition critique par Antony McKenna et Gianluca Mori

Oxford, Voltaire Foundation

ISBN 978-0-7294-1217-9, relié, xvi+328 pages, £105.00

La treizième des Lettres sur les Anglais porte sur Locke et la question de l’âme. La première version de la Lettre sur Locke – qui fait l’objet du présent volume – est écartée par Voltaire des Lettres sur les Anglais en 1733 à cause de ses audaces quasi-matérialistes qui risquaient d’entraîner la censure de l’ensemble de l'ouvrage, et elle est remplacée par la version édulcorée que nous connaissons aujourd’hui en tant que Lettre 13. Voltaire reprend la première version en 1736 et développe la comparaison entre l’homme et l’animal, vers l’affirmation d’un lien essentiel entre l’‘organisation’ des corps et leurs propriétés cognitives. La Lettre lui échappe alors et connaît une circulation manuscrite et de nombreuses éditions au cours du dix-huitième siècle. Elle jouera un rôle important dans l’émergence de la pensée matérialiste au cœur des Lumières françaises.

