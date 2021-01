Œuvres complètes de Voltaire 6B: Lettres sur les Anglais (II):

Lettres philosophiques, Lettres écrites de Londres sur les Anglais, Mélanges

Ed. Nicholas Cronk, Nick Treuherz et al.

Oxford, Voltaire Foundation, 2020

ISBN 978-0-7294-1168-4, relié, xxxvi+612 p., 5 illus., £140.00

Les ‘Lettres sur les Anglais’ sont une suite d’articles recouvrant une large gamme de sujets, depuis la religion et la politique aux sciences naturelles et les belles-lettres afin de présenter au lecteur un survol de la culture anglaise de l’époque. Le présent volume contient le texte de 1734 enrichi d’un apparat critique complet: les variantes des autres éditions parues du vivant l’auteur, et des annotations. Les grandes variations du texte sont présentées en fin de volume: la version primitive du texte éditée principalement à Londres et aux Pays-Bas, et enfin les réécritures importantes effectuées par Voltaire au fil des ans.

*

Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter email@voltaire.ox.ac.uk

Stephen Ashworth

Voltaire Foundation, University of Oxford, UK

www.voltaire.ox.ac.uk

Pour vous tenir informés des publications de la Voltaire Foundation, recevez régulièrement notre Bulletin électronique, trouvez nous sur Facebook, ou suivez notre blog et Twitter.