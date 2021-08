Violaine Houdart-Merot et Anne-Marie Petitjean (dir.),

La recherche-création littéraire,

Peter Lang, collection "Nouvelle poétique comparatiste", 2021.

EAN13 : 9782807617698.

La recherche-création en littérature est un domaine particulièrement innovant, amené à renouveler les études littéraires. Il s’agit non seulement d’aborder la recherche en littérature par la pratique et l’expérimentation, mais de considérer que la littérature est en elle-même recherche : on passe ainsi d’études sur la littérature à des recherches par la littérature. Cette approche est récente dans le domaine de la littérature en France et a débouché sur la création de masters et de doctorats. En revanche, cette discipline est bien plus ancienne aux États-Unis et au Canada, où est née l’expression « recherche-création » pour les différents arts.

La comparaison internationale invite ainsi à identifier un champ de recherche spécifique. Comment se caractérise la « recherche-création » dans le domaine de la littérature ? Quels en sont les enjeux et les fondements théoriques ? À quels débats donnent lieu ces nouvelles pratiques de la recherche ? Répondent-elles aux mêmes finalités dans tous les pays ?

Dans une perspective internationale et comparatiste, cet ouvrage rassemble des contributeurs·rices des États-Unis, du Canada, du Brésil, de Grèce, de Suisse et de France. Il permet de confronter points de vue, réflexions et témoignages d’universitaires, d’écrivain·e·s, de docteur·e·s et de doctorant·e·s.

Avec les contributions de :

Floriane Blanchot (U. Toulouse-Jean Jaurès), Mary Baine Campbell (Brandeis U., USA), Alain Beaulieu (U. Laval, CA), Adrien Chapel (CY Cergy Paris U.), Marc André Brouillette (UQAM, CA), Marie Caffari (Institut Littéraire Suisse, CH), Jim Galvin (U. of Iowa, USA), Virginie Gautier (CY Cergy Paris U.), Diego Grando (PUCRS, BR), Violaine Houdart-Merot(CY Cergy Paris U.), Céline Huyghebaert (UQAM, CA), Marie Joqueviel-Bourjea (U. Paul-Valéry Montpellier), Maria Katsantoni (U. Ouverte Hellénique, GR), Laure Limongi (AMU et ENSAPC), Laurent Loty (CNRS), Johanne Mohs (Haute école des arts de Berne, CH), AMarie Petitjean (CY Cergy Paris U.), Emmanuelle Pireyre (Pais 8 et UCA), Jimmy Poulot-Cazajous (U. de Toulouse-Jean Jaurès), Corine Robet (AMU), François Ropert (CY Cergy Paris U.), Cole Swensen (Brown, USA), Véronique Taquin (CPGE).

Sommaire

Introduction - la recherche par la pratique littéraire : quels enjeux ? ... 11

Violaine Houdart- Merot et AMarie Petitjean

Partie 1 Étayages théoriques et analyse de pratiques

Vers des théories génératives du littéraire ..................................... 31

AMarie Petitjean

Incipit vita nova. Recherche-création : enjeux esth/éthiques ...... 47

Marie Joqueviel- Bourjea

Au nom du texte : élaboration et réécriture dans la scène de

mentorat ......................................................................................... 67

Marie Caffari et Johanne Mohs

Le maître ignorant, le poéticien et les possibles du texte ou

comment accompagner les travaux de recherche-création ........... 83

Violaine Houdart- Merot

Partie 2 Débats critiques

Savoir et création littéraire : un combat de coqs révolu ? ............. 93

Marc André Brouillette

"Où d’aveugles armées se heurtent dans la nuit" ....................... 103

Mary Baine Campbell

L’invention de l’idée de conscience : enjeux pour une formation hybride en recherche et création....... 111

Laurent Loty

Voir le magnétiseur. De l’inconscient à l’écriture, de l’écriture à la conscience ........ 123

Véronique Taquin

L’état de conscience inconsciente dans le processus de création poétique ....... 133

Adrien Chapel

Partie 3 Les cursus à travers le monde

Le carrefour américain : présentation croisée de trois cursus de création littéraire aux États-Unis et au Canada......... 143

Alain Beaulieu, James Galvin, Cole Swensen, François Ropert,

AMarie Petitjean

Traditions réinventées : l’écriture créative dans deux universités du sud du Brésil ............. 155

Diego Grando

Les mémoires de Master d’écriture créative à l’Université Ouverte Hellénique ............... 169

Maria Katsantoni

Partie 4 Gestes de chercheurs- créateurs

Faire un poème est un poème : du déplacement de l’attention vers le geste de création ............ 187

Virginie Gautier

"Tu fais une thèse sur toi-même ?" ............. 199

Floriane Blanchot

La recherche- création : un ruban de Möbius ? .................... 209

Jimmy Poulot- Cazajous

Penser l’oeuvre de création comme un espace théorique de réflexion .................... 219

Céline Huyghebaert

Un bonsaï de recherche création, le workshop d’écriture/performance ............... 231

Emmanuelle Pireyre

La théorie est indissociable de la forme (entretien) ......... 243

Laure Limongi

Pour une esthétique de la relecture (entretien) ............ 249

Corine Robet

Présentation des contributrices et des contributeurs .............. 257

Index ............................................................................................. 263

*

Commande possible en ligne - éditions Peter Lang

Collection : Nouvelle poétique comparatiste / New Comparative Poetics

Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 272 p., 9 ill. n/b, 1 tabl.

Prix de vente conseillé : 38,00 €

accessible en formats numérique et broché

DOI : https://doi.org/10.3726/b18165