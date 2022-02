Voici la première œuvre dramatique d’un écrivain de moins de vingt ans. Victor Escousse deviendra l’année suivante, avec son ami Auguste Lebras, l’un des plus célèbres poètes suicidés du romantisme. Créé à la scène par l’acteur Bocage, qui venait de jouer Antony de Dumas, Farruck le Maure est un composé d’Othello et d’Atar-Gull. Il est l’Africain au sang ardent, selon le cliché d’époque. Il est aussi le vassal révolté contre son seigneur, le héros sanglant d’une tragédie de la vengeance. À l’ombre des grands drames romantiques de Dumas et Hugo, Farruck le Maure a poursuivi sa carrière théâtrale durant tout le XIXe siècle.