Référence bibliographique : Valentina Ponzetto et Jennifer Ruimi (dir.)Espaces des théâtres de société. Définitions, enjeux, postérité, Presses Universitaires de Rennes, collection "Le Spectaculaire Arts de la scène", 2020. EAN13 : 9782753578883.

Présentation de l'éditeur:

L’identité, les limites et les enjeux des espaces des théâtres de société sont dans cet ouvrage interrogés dans leurs dimensions dramaturgiques, matérielles et sociales. Les contributions de spécialistes en littérature française, arts du spectacle, histoire culturelle, histoire de l’art et humanités numériques font ainsi émerger la cohérence diachronique et la richesse de la pratique des théâtres de société qu’un renouveau des méthodologies de recherche permet de mettre pleinement en valeur.

Avec le soutien du FNS et de l’Université de Lausanne.

Valentina Ponzetto est professeure boursière FNS en littérature française moderne à l’université de Lausanne. Elle dirige le projet Théâtre de société. Entre Lumières et Second Empire.

Jennifer Ruimi est chercheuse FNS senior à l’université de Lausanne. Spécialiste du théâtre de société au XVIIIe siècle, elle écrit actuellement un ouvrage sur les petits théâtres particuliers de Voltaire.

