VIRGINIA WOOLF

Un lieu à soi

[A Room of One's Own]

Trad. de l'anglais et préfacé par Marie Darrieussecq.

Édition de Christine Reynier

Collection Folio classique (n° 6764), Gallimard

Parution : 27-02-2020

240 p. — ISBN : 9782072840081

Pourquoi Hamlet n’a-t-il pas été écrit par une femme? À cette question, faussement naïve et vraiment provocante en 1929, Woolf répond : car une femme n’aurait pas eu «un lieu à elle» pour écrire. De quel lieu s’agit-il? Espace concret de la pièce de travail où s’isoler ; espace temporel où les femmes sont libérées des tâches domestiques ; espace mental où elles sont libres de penser. Espace de liberté économique, aussi, qui leur permette de s’assumer seules. C’est enfin l’espace qui reste à créer dans la tête des hommes (et des femmes) pour admettre que oui, les femmes peuvent travailler, penser et écrire à l’égal des hommes.

Impeccable démonstration historico-sociale sur les obstacles qui ont conduit les femmes à demeurer dans un état de minorité face aux hommes, Un lieu à soi est un texte hybride, tout à la fois essai, récit autobiographique, fiction utopique et manifeste idéologique. Woolf met sa finesse et son ironie au service d’une cause toujours actuelle.

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Voir l'entretien avec M. Darrieussecq réalisé par B. Cerquiglini à la Librairie Mollat (vidéo)…