Vanezia Pârlea, Milan Kundera ou l'insoutenable corporalité de l'être

Paris : L'Harmattan, 2020.

184 p.

EAN 9782343206578

Présentation de l'éditeur :

Sommes-nous ou pas nos propres corps ? Et nos visages, font-ils partie du corps ? Des questions à première vue insolites, mais qui traversent notre époque sans avoir encore reçu de réponses univoques à même d'éclaircir la question du rapport problématique de l'homme et de son double corporel. C'est à de telles questions que cet ouvrage tente de répondre, en prenant comme support de réflexion l'oeuvre de Milan Kundera, qui reflète l'ambiguïté foncière du corps sous la forme d'une interrogation complexe de la corporalité de l'être, vécue plus d'une fois par les personnages de ses romans comme insoutenable.

Vanezia Pârlea est maître de conférences en littérature française à l'université de Bucarest, où elle dirige le Centre de recherche Heterotopos.