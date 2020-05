Histoire des polices en France. Des guerres de Religion à nos jours.

Vincent Milliot (dir.), Emmanuel Blanchard, Vincent Denis et Arnaud-Dominique Houte,

Belin, coll. « Références », 584 p.

ISBN : 978-2-410-01143-2

Date de parution : 12/02/2020

Comment s’est construit l’ordre public en France ? Des Croquants aux Gilets jaunes, la monarchie, les deux empires et les cinq républiques ont fait face au défi des « émotions » et des révoltes, mais aussi à une attente de paix civile et de sécurité… Quatre spécialistes proposent une histoire inédite des polices, inscrite dans la longue durée, une histoire attentive aux événements du quotidien, aux grandes affaires comme au fracas des crises politiques et sociales.

Le lecteur découvrira la vie, les ressources, les méthodes et la culture des forces de l’ordre – police, maréchaussée, gendarmerie – chargées d’assurer le contrôle des populations, leur encadrement, leur répression ou leur sécurité.

Ouvert aux comparaisons comme à l’étude des circulations internationales, ce livre fait la part belle aux échanges avec d’autres polices européennes et, pour la première fois, aux espaces colonisés, en Amérique, en Afrique et en Asie. Il décrit la « longue marche » d’une professionnalisation amorcée dès l’Ancien Régime avec la création du lieutenant général de police et la diversité des solutions débattues puis mises en œuvre pour réguler villes et campagnes.

Vivant et richement illustré, l’ouvrage propose aussi un « Atelier » qui détaille les sources et leurs usages, parcourt les fronts pionniers de la recherche, rend compte des débats historiographiques les plus actuels.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Police partout", par Philippe Artières (en ligne le 28 mai 2020).

C’est une gageure que d’entreprendre aujourd’hui une histoire sur la longue durée des polices en France. D’abord parce que, disons-le d’emblée, contrairement à la littérature, l’historiographie a préféré depuis longtemps aux policiers les brigands, les criminels et criminelles, les apaches, les voyous, les voleuses… Alors que la confiance en la police est au plus bas, la publication d’Histoire des polices en France est un événement.