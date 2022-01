On parle toujours pour eux, on les transforme en statistiques, alors ce livre enquête sur le chômage en se mettant à l’écoute des chômeurs et en faisant entendre un chœur de voix qui s’interroge sur la place du travail dans nos vies.



Poursuivant le travail de Vincent Message sur le capitalisme contemporain, ce livre collectif explore l’expérience du chômage et la réalité des politiques publiques de l’emploi dans toutes leurs facettes. Il se démarque d’une approche sociologique en mêlant les récits de vie de chômeurs et la vision que chaque auteur et chaque autrice ont de la recherche d’emploi. Souvent poignante, parfois grinçante, cette enquête littéraire donne à découvrir une jeune génération d’auteurs talentueux, passionnés par l’écriture de l’oralité, la littérature du réel et les enjeux de la non-fiction narrative.



Textes de Perrine Baron | Simon Dansereau-Laberge | Leïla Dijoux | Dora Djann | Millie Duyé | Valérian Guillaume | Timothée Israël | Anouk Lejczyk | Jade Maignan | Vincent Message | Morganne Reignier-Robert | Lucie Rico | Myriam Soignet | Alexandra Sollogoub