La morale en action, Apologues, paraboles, proverbes et récits exemplaires au 19e siècle

Sous la direction de Violaine HEYRAUD, Éléonore REVERZY

Presses de la Sorbonne nouvelle, 2020

EAN: 9782379060557 — 284 p.

Au XIXe siècle, les Fables de la Fontaine, dans de somptueuses rééditions illustrées, sont désormais à la portée de tous. La littérature offre toujours aux lecteurs des exemples à suivre et à imiter, qu’ils émanent de l’institution catholique ou défendent une morale républicaine dans ce siècle scolaire. Des principes moraux, ainsi, s’incarnent dans des personnages, et sont mis en action dans des récits romanesques, poétiques, théâtraux. Quels rapports s’exercent entre éthique et littérature ? Alors que l’éloquence recule, quelle exemplarité chercher dans la fiction ? Quels modèles retenir de l’histoire et des grands hommes en un siècle troublé ? Que deviennent les proverbes ou les apologues alors que les discours critiques à l’égard des doxas se multiplient ? Ce volume se propose d’explorer, dans les fictions du XIXe siècle, de Chateaubriand et Balzac, à Labiche ou à Baudelaire, la permanence de la tradition rhétorique de l’exemplum et ses reconfigurations, voire ses défigurations dans des morales instables ou incertaines.

Sommaire

Introduction

Partie 1 - Éthique de la littérature

Paolo Tortonese, Juger et comprendre : notes sur le tournant éthique aux États-Unis

Yves Ansel, Stendhal ou la culture du récit exemplaire

Partie 2 - Exemples en scène

Valentina Ponzetto, Les proverbes de Musset : contes immoraux ou morale en action ?

Ignacio Ramos-Gay, Eugène Labiche ou la morale « zoocomique »

Mathilde Régent, Moralités multiples et stéréoscopie : l’exemplarité dans Aglavaine et Sélysette de Maeterlinck

Violaine Heyraud, Leçons du Grand-Guignol et vertus de l’épouvante : les expériences du théâtre médical d’André de Lorde (1901-1916)

Partie 3 - Poétiques exemplaires

Jacques-David Ebguy, Faire « marcher les maximes » : sublime et exemplarité dans Albert Savaru

Marie Parmentier, Vraisemblance et exemplarité dans le roman stendhalien

Bertrand Marquer, Récits asilaires : récits exemplaires ?

Partie 4 - « L’histoire comme exemple »

Isabelle Hautbout, Formes et incertitudes de l’exemplarité chez Alfred de Vigny

Maud Schmitt, « Ce que fait la Révolution en ce moment est mystérieux... » L’écriture romanesque et l’herméneutique de l’histoire, chez Hugo et Barbey d’Aurevilly

Jérémy Naïm, Récit dans la conversation, récit exemplaire ? René (Chateaubriand), Autre étude de femme (Balzac) et Madame Baptiste (Maupassant)

Partie 5 - Morales instables ou « désobligeantes »

Alain Vaillant, L’ironie, ou l’art de la morale en miniature

Julien Zanetta, Proverbes de Baudelaire

Aurélien Lorig, Contre-exemplarité de l’apologue dans la fiction fin-de-siècle : Mirbeau, Darien, Bloy

Partie 6 - L’exemplarité en images

Fabienne Bercegol, De l’exemplarité du portrait dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand : le rôle des maximes

Amélie de Chaisemartin, Le rôle de l’allusion aux arts visuels dans la fabrique de l’exemplarité romanesque

Éléonore Reverzy, L’histoire en images : Les Rougon-Macquart de Zola