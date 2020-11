Études littéraires et Humour Studies. Vers une humoristique francophone

Sous la direction de Bernard Andrès et Yen-Maï Tran-Gervat

Presses de la Sorbonne nouvelle

EAN: 9782379060489 — 164 p.

Comme l’indique le nom même de l’International Society for Humor Studies (ISHS), l’humour comme champ de recherche est principalement exploré en anglais. Les disciplines les plus représentées dans les « humo(u)r studies » sont la psychologie, la linguistique, la sociologie et la communication. Le XXIXe congrès de l’ISHS, en 2017 à Montréal, a confirmé ces grandes tendances, mais il a aussi laissé s’exprimer une recherche francophone sur l’humour (française, québécoise, maghrébine notamment, mais non exclusivement), préoccupée par le spectacle vivant, par les traditions historiques et littéraires, et par les réflexions méthodologiques et disciplinaires : c’est de cette « humoristique » francophone que ce volume propose quelques jalons.

Placé sous l’égide de l’Observatoire de l’humour (OH, Montréal) et du Réseau interdisciplinaire de recherches sur l’humour (RIRH, Paris), ce volume fait un point sur ce que pourrait être une « humoristique » francophone et explore les stratégies discursives liées à l’humour dans des corpus et avec des méthodes essentiellement littéraires. Analysant des textes de genres, d’époques et de traditions culturelles différentes, il regroupe une dizaine d’articles en français, émanant de chercheur.e.s représentant des institutions d’enseignement et de recherche des pays suivants : Québec-Canada (5); France (3); Pologne (1); Tunisie (1).

Sommaire

Introduction

Bernard Andrès et Yen-Maï Tran-Gervat

PREMIERE PARTIE : PROLÉGOMÈNES

Des Humour Studies à l’humoristique : regard croisé sur deux traditions universitaires

Will Noonan et Yen-Maï Tran-Gervat

Des formes contemporaines de la Comédie humaine au Québec.

Essai de typologie de l’humour littéraire

Jean-Marie Lafortune

DEUXIEME PARTIE : HUMOUR LITTÉRAIRE : ANALYSES DE CAS

Filiations et apories de l’humour québécois

Bernard Andrès

« The audience laughed so hard that it did not matter » : Virginia Woolf et le rire en partage

Pauline Macadré

Fonction de l’humour dans l’œuvre de Samuel Beckett

Mokhtar Sahnoun

Dany Laferrière : de l’humour transgressif à l’humour en mode mineur

Józef Kwaterko

TROISIEME PARTIE : ENJEUX POLITIQUES ET SOCIAUX : PROBLÉMATIQUES DE GENRES

Vers un féminisme pro-humour : ce que nous apprennent les controverses sur le sexe

Danielle Bobker

La chevelure comme source d’humour littéraire chez Colette et Dawn Powell

Jeanne Mathieu-Lessard

L’humour littéraire des femmes au Québec : nouvelles Pénélope, nouvelles Bérénice ?

Lucie Joubert

Bibliographie générale

Établie par Pierre Monette

Liste des collaborateurs et collaboratrices

Voir le livre sur le site de l'éditeur…