V. Ferré (dir.),

Tolkien : voyage en Terre du Milieu,

Paris, BnF / Christian Bourgois éditeur, 2019, 304 p., 40 €



"Pour la première fois en France, la BnF célèbre J.R.R. Tolkien à l'occasion d'une grande exposition événement. Dialoguant avec les collections de la BnF, les manuscrits, dessins, cartes et photographies de l'honorable professeur d'Oxford reproduites dans le catalogue permettent d'arpenter et de mieux comprendre le monde imaginaire forgé par l'auteur du Seigneur des Anneaux.

"Au fond d'un trou vivait un hobbit. " Lorsqu'en 1937, J.R.R. Tolkien publie Le Hobbit, l'honorable professeur d'Oxford est loin d'imaginer le succès mondial et l'impact de son œuvre sur la culture populaire.

La Bibliothèque nationale de France lui consacre une grande exposition. Le catalogue qui l'accompagne est conçu comme un voyage en Terre du Milieu, il permet d'arpenter le monde imaginaire forgé par l'auteur du Seigneur des Anneaux, ses paysages, ses peuples et leurs langues. On y rencontre elfes, nains, orques et dragons au fil d'un parcours dévoilant les secrets de la création de cette œuvre-monde. Les collections de la BnF (manuscrits, objets, éditions illustrées) mettent en contexte l'œuvre de cet immense artiste, écrivain, illustrateur, philologue et spécialiste de littérature médiévale. Grand public et fans inconditionnels y découvriront les œuvres majeures et celles, moins connues, retraçant l'histoire de la Terre du Milieu."



Sommaire



9 Préface, L. Engel



11 Introduction, Vincent Ferré



L’INVENTION D’UN MONDE

18 J.R.R. et Christopher Tolkien : deux vies, une mythologie, Leo Carruthers

23 Les archives de Tolkien, d’Oxford à Milwaukee, Catherine McIlwaine

28 Feuilles du « Silmarillion », Michaël Devaux

33 Tolkien le subcréateur, Frédéric Manfrin

38 Les langues inventées par Tolkien, Damien Bador

43 Inventer, visualiser, dessiner des mondes, Isabelle Pantin

49 Les peuples chez Tolkien, Anne Rochebouet

54 Tolkien et son autre moi : celui qui dessinait, Pierre Sérié



VOYAGE EN TERRE DU MILIEU

69 Inventer la Terre du Milieu

77 Le Comté : une image idéalisée de l’Angleterre?

84 Les Hobbits : héros ou anti-héros ?

91 Terres des Elfes : l’origine et la mémoire de la Terre du Milieu

105 Les Nains et leurs royaumes : un peuple en perpétuelle recherche

110 « À la fin de la quête, la victoire » ?

127 Les forêts : refuge ou danger

134 Les Ents : la révolte de la nature

145 Le Rohan : les seigneurs des chevaux

151 Une histoire sans femmes ?

157 Le Gondor : le dernier rempart

164 La séduction du pouvoir

169 Isengard : l’esprit de rouages

174 La magie : « suspendre l’incrédulité »

181 Le Mordor : l’horreur de la guerre

188 Gollum : entre Bien et Mal

196 Le Seigneur des Anneaux, le mal désincarné

205 Le Valinor : un Éden perdu

212 Religion et récit de la création



RETOUR À OXFORD

219 Une vie à Oxford

231 Le professeur

247 Écrivain pour enfants?

267 L’œuvre d’une vie



ANNEXES

290 Glossaire

294 Bibliographie

298 Autres pièces exposées