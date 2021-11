Depuis plusieurs décennies, les archives ont envahi non seulement les débats publics et les pratiques ordinaires, mais aussi les œuvres des plasticiens, des écrivains et des cinéastes. Le présent volume se propose d’esquisser à la fois une généalogie et un bilan des liens entre archives et création. Parce qu’elles changent historiquement de lieux, de formes et de sens – des réserves aux musées, des vieux papiers au numérique, du pouvoir aux contre-pouvoirs –, les archives se révèlent des matériaux altérables et plastiques. Loin d’être réductibles à l’imaginaire de la grisaille qui les entoure parfois, elles constituent un puissant baromètre de notre rapport au temps. Si la formule de Georges Perec « Penser / Classer » a pu apparaître rétrospectivement comme la devise des années 1970 et 1980, alors la formule « Archiver / Créer » cristallise-t-elle sans doute quelque chose de notre présent et de notre passé récent.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction. Vincent Debaene, Éléonore Devevey, Nathalie Piégay, Archives et création. Jalons pour une histoire récente

I. Éléonore Devevey, « Penser / classer » - « archiver / créer » : Georges Perec, un cas témoin ?

II. Nathalie Piégay, Les goûts de l’archive. Quatre usages des archives dans la création littéraire

III. Raphaël Jaudon, Le temps spectral de l’archive. Regarder les Histoire(s) du cinéma de J.-L. Godard en 2020

IV. Julien Bondaz, Continuer de creuser. L’archive, la mine et le terrain dans l’oeuvre de Sammy Baloji

V. Vincent Debaene, Du document à l’archive. Sciences de l’homme et littérature, xixe-xxie siècles

VI. Jean-François Bert, L’histoire des savoirs : quelle pratique des archives ? Étude de cas et perspectives

VII. Carolina Topini, Les archives du genre. Déjouer l’effacement

VIII. Jérôme David et Radu Suciu, La relance numérique des archives : retour sur le Bodmer Lab

Appendice : Hal Foster, « Une pulsion d’archive »

Bibliographie

Index nominum