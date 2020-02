Maurice Scève. Le poète en quête d’un langage

Directeurs d'ouvrage: Le Flanchec (Vân Dung), Clément (Michèle), Pouey-Mounou (Anne-Pascale)

Classiques Garnier, 2020

565 p.

58 €

ISBN: 978-2-406-09008-3

Résumé: Le langage poétique de Maurice Scève est ici étudié dans sa variété générique et le dynamisme de son élaboration, à travers ses matériaux de base, les signes donnés par divers codes, verbaux, iconiques, culturels, composantes essentielles d’une poétique scévienne à mettre en lumière.

*

Table des matières :

Michèle Clément, Vân Dung Le Flanchec et Anne-Pascale Pouey-Mounou

Introduction 7

PARTIE I. POÉTIQUE IMPLICITE ET PERSONA ÉNIGMATIQUE

POÉTIQUE ET ÉVOLUTION DES FORMES

François Cornilliat

« Salmodier vers, non vers ambitieux ». Pourquoi (et comment) dire sans avoir à le dire ? 29

François Rigolot

1544, Quand Scève corrige Marot. Pour donner une « plus haulte vertu » à sa Delie 43

Xavier Bonnier

Scève et la forme du sonnet 55

L’AUTEUR, SON TRAVAIL ET SES MASQUES

Thomas Hunkeler

« Se composer au fil du temps qui court ». Portrait du poète à travers ses sonnets liminaires de 1547 87

Michel Jourde

Maurice Scève et Jean de Tournes. La pensée du livre 99

PARTIE II. AU CREUSET DE LA LANGUE. LES HÉRITAGES

Adeline Desbois-Ientile

La fabrique de la rime. Scève lecteur des Epistres de l’amant vert 121

Emmanuel Buron

Scève et Léon L’Hébreu. Discours poétique et discours philosophique dans Delie 137

Alice Vintenon

Les « miracles d’amour » dans la Delie 161

LES TRADUCTIONS

Roland Béhar

« En désir suspenduz ». Maurice Scève à l’école de la prose sentimentale espagnole dans La Deplourable Fin de Flamete (1535) 179

Véronique Duché

« Pamphile au desert ». Maurice Scève traducteur 189

Mathilde Thorel

Scève entre vers et prose. Un langage « point tant obscur, qu’elaboré et non vulgaire » 203

Audrey Duru

Poétique de la traduction chez Maurice Scève. La Deplourable Fin de Flamete (Lyon, 1535) et les psaumes 26 et 83 (Lyon, 1542) 221

ÉLÉMENTS D’UN IDIOLECTE SCÉVIEN

Jean Lecointe

Les habitudes d’écriture de Maurice Scève. Un état des lieux 241

Romain Menini

Microcosme : « poésie pérenne » ? 269

Agnès Rees

Rudesse et « énergie » dans la Delie de Maurice Scève 291

PARTIE III. SYMBOLISME ET MATÉRIALITÉ L’ORALITÉ, LA MUSIQUE ET LA FÊTE

Irvin Raschel

Delie, l’écoute 309

Jean Vignes

Maurice Scève, Pernette Du Guillet et la musique 325

Richard Cooper

Scève, Serlio et la Fête 339

LANGAGE VISUEL ET LANGAGE VERBAL

Pierre Martin

Erreurs et morts. La Delie en quête de « la sensation du fermé » 357

Gisèle Mathieu-Castellani

Le jeu du texte et de l’image dans Delie. Une poétique de la tension et du conflit 373

Claudie Balavoine

Scève et la cohérence du langage emblématique 389

Michael J. Giordano

L’écu héraldique et le corps de la femme dans les Blasons anatomiques du corps féminin. Autour de deux blasons de Maurice Scève 407

LE SIGNE ET LA RÉCEPTION

Tom Conley

Lire Scève en perspective 423

Nancy M. Frelick

Delie et le langage des yeux 441

Hélène Steyer-Diebold

« … celle en qui mourant je vis ». Le poète, l’Œuvre et la mort 463

James Helgeson

Scève de mort à vie. Quelques « relectures » de Scève (Ronsard, Ashbery) 481

Richard Cooper

Conclusions 495

