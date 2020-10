TECHNIQUE DU MÉTIER D’ÉCRIVAIN

VICTOR CHKLOVSKI

L'Arbre vengeur éd.

ISBN : 978-2-37941-017-8

Paru le 17 sept. 2020

On croit en France que l’écriture n’est pas affaire de technique mais de révélation. Le Russe Chklovski s’évertue à prouver le contraire dans ce petit bréviaire à l’usage de ceux qui ne veulent pas écrire n’importe quoi n’importe comment.

On y apprendra ainsi qu’il vaut mieux ne pas se hâter de devenir écrivain professionnel, comment on rédige un article, comment on développe une intrigue, compose un caractère, ou encore pourquoi il faut collectionner les mots.

En prenant des exemples d’auteurs indiscutables comme Dickens, Maupassant, Tchekhov ou Dostoïevski, il invite autant à réfléchir sur la pratique qu’à mettre en action des procédés à même de prémunir contre une médiocrité qui n’a pas de frontière.

On ne naît pas écrivain, on le devient, et jamais sans conseils avisés.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…