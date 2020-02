Utopies et dystopies coloniales,

Ouvrage coordonné par Françoise Sylvos

avec l'aide de Chantale Meure, de Sandie Attia et de Sandrine Bertrand.

k'A, collection ""Méné"", 2020.

EAN13 : 9782491160005.

Les rapports ambivalents entre l’utopie et la réalité coloniale sont au centre de cet ouvrage collectif qui prend pour champs d’investigation les littératures et civilisations de l’Océan Indien et de l’Afrique.

Les axes de l’enquête sont multiples. Quels regards les socialistes utopiques portèrent-ils sur les colonies ? Quelles furent les constructions idéologiques destinées à susciter des vocations à l’exil ou à justifier les appétits de conquêtes puis, sous les apparences de l’idylle, à cautionner l’exploitation et la négation de l’humain ? Quel était l’envers de ces représentations idéalisées ? Comment les lieux communs de l’utopie permettent-ils aux écrivains de s’approprier leur territoire et leur histoire ? Comment les stéréotypes de l'utopie s’articulent-ils avec le réel et en faussent-ils la perception ? Quels modèles alternatifs à l’enfer de la société de plantation les textes proposent-ils ? Tels sont les principaux enjeux de cette publication qui a recueilli les recherches de littéraires, de comparatistes et de linguistes spécialistes des civilisations germanophones et anglophones. Utopies et dystopies coloniales se veut un ouvrage novateur par sa thématique, par son interdisciplinarité et par son spectre géographique.

Avec les contributions de Sandie Attia, Kimane Baltyde, Jenny Balasubramanian, Sandrine Bertrand, Yves Clavaron, Laure Demougin, Claude Féral, Angélique Gigan, Kumari Issur, Peter Kuon, Carpanin Marimoutou, Chantale Meure, Vincent Mugnier, Yssouf Naïffoudine, Marie-Ange Payet, Jean-Michel Racault, Catherine Repussard et Françoise Sylvos.