Pour chaque génération ou presque, une traduction de la Poétique vient inaugurer une façon de comprendre le texte fondateur de la discipline, et plus nettement encore : de faire de la poétique. Après celle de J. Lallot et R. Dupont-Roc qui lançait en fanfare la collection éponyme en 1980, heureusement rééditée en 2011, après celle de M. Magnien au Livre de Poche, une décennie plus tard, et celle proposée par la Bibliothèque de la Pléiade en 2014, outre celle forgée en 2011 par G. Lambin non sans intention polémique, c'est au tour de P. Destrée de proposer une nouvelle Poétique pour la collection GF-Flammarion qui s'honorait déjà d'une indispensable édition de la Rhétorique par P. Chiron. Qu’est-ce qu’une vraie tragédie ? Qu’est-ce qu’une bonne comédie (si l'on peut le savoir) ? Comment bien comprendre les règles de leur composition ? Et quelle est donc la méthode pour pratiquer une critique littéraire et dramatique vraiment créatrice ? Mais autant qu’un manuel technique, l'œuvre la plus connue d’Aristote est à lire aussi comme un véritable traité d’esthétique philosophique, analysant le travail du poète sans jamais perdre de vue une idée fondamentale : la maîtrise de son art doit servir le plaisir du récepteur. Fabula vous invite à découvrir cette nouvelle traduction…

—

Rappelons au passage la livraison toujours fraîche de la revue Littérature qui proposait en 2016 de faire de la lecture d'Aristote, et à l'initiative de B. Boulay, F. Fleck et F. Pennanech, "une aventure par les concepts". Le sommaire, désormais accessible en ligne via Cairn, offre toujours en effet non seulement des entretiens avec ces grands intercesseurs que furent J. Lallot, R. Dupont-Roc et T. Todorov, mais aussi quelques stimulantes aventures conceptuelles.