Aristote

Poétique

Édition et traduction : Pierre Destrée

GF-Flammarion, sept. 2021

Paru le 08/09/2021

272 p. — EAN : 9782080712295



Qu’est-ce qu’une bonne tragédie ? Qu’est-ce qu’une comédie vraiment drôle ? Comment bien comprendre les règles de leur composition ? Quelle est la méthode pour devenir un bon critique littéraire et dramatique ? Les questions posées par la Poétique résonnent avec une acuité particulière dans la Grèce des compétitions théâtrales que connaît Aristote. Mais elles dépassent le contexte antique pour nourrir les réflexions contemporaines liées à la littérature et aux beaux-arts. Plus qu’un manuel technique, cette oeuvre, la plus connue et la plus traduite d’Aristote, est un véritable traité d’esthétique philosophique, analysant le travail du poète sans jamais perdre de vue une idée fondamentale : la maîtrise de son art doit servir le plaisir du récepteur.

Donnée dans une nouvelle traduction qui rend accessible le texte d’Aristote au lecteur d’aujourd’hui, helléniste ou non, la Poétique ouvre le débat sur la signification et la valeur de l’art, et sur son importance pour la vie humaine.

