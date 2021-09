« Une honnête curiosité de s'enquérir de toutes choses »

Mélanges en l'honneur d'Olivier Millet, de la part de ses élèves, collègues et amis

Édité par Marine CHAMPETIER DE RIBES, Sofina DEMBRUK, Daniel FLIEGE, Vanessa OBERLIESSEN

Sous la direction scientifique de Frank LESTRINGANT

Travaux d'Humanisme et Renaissance

Genève, Droz, 2021

EAN: 978-2-600-06071-4 — 740 p.

Professeur émérite de littérature française de la Renaissance à Sorbonne Université, Olivier Millet a exploré la littérature du XVIe siècle dans toute sa richesse avec une passion et une curiosité qu’il a insufflées à ses élèves, collègues et amis. Pour rendre hommage à son œuvre critique et à son engagement pour les études seiziémistes, ceux-ci lui offrent ce volume, dont les quarante-cinq articles reflètent trois grands domaines de recherche d’Olivier Millet : la littérature française de la Renaissance, les rapports entre la création littéraire et la spiritualité, l’humanisme et la rhétorique, et l’histoire de la Réforme. Un devis d’amitié heureux et réussi, accompagné d’un index détaillé.

Sommaire

Marie-Madeleine Fragonard, Préface

Frank Lestringant, Olivier Millet, d’Aix à Bâle et à la Sorbonne

Bibliographie des travaux d’Olivier Millet

PREMIÈRE PARTIE

REGARDS SUR LES AUTEURS DE LA RENAISSANCE

I. LE DÉBUT DU SIÈCLE

Marot

Jean-Charles Monferran, Sur les « facetieux Epitaphes » de Clément Marot. Réflexions sur Jean Le Veau et ses compères, à partir d’un florilège marotique (Lyon, B. Rigaud et J. Saugrain, 1557)

Marguerite de Navarre

Isabelle Garnier, Simon Du Bois, Antoine Augereau et les premières éditions imprimées de Marguerite de Navarre : nouveau stemma, nouvelle chronologie (1532-1534)

Gary Ferguson, « Branche, fleur, fueille et fruict » : Marguerite de Navarre, le péché et le pardon vers 1530-1535

Vanessa Oberliessen, Subversions du pétrarquisme chez Marguerite de Navarre

Sofina Dembruk, Les quiproquos de L’Heptaméron brisés par les sens : pour une lecture « sensuelle » des nouvelles navarriennes

II. LA PLÉIADE

Joachim Du Bellay

Gilbert Schrenck, L’apostrophe du « beau nom » dans les Regrets de Du Bellay

George Hugo Tucker, Henri II Estienne’s Manuscript Annotations (circa 1570?) of Joachim Du Bellay’s French Vernacular Poetry

Pierre de Ronsard

Josiane Rieu, Le pouvoir des mots dans la poésie du XVI e siècle : Ronsard

Francis Goyet, L’expolitio dans Les Amours de Ronsard, au sonnet 19

Daniel Maira, La proto-disposition des Amours (1552) de Ronsard : constituer un recueil poétique d’après des séries de sonnets

Daniel Ménager, Comment lire Les Dernier Vers de Ronsard

Étienne Jodelle

Adeline Lionetto, Moi qui ne suis moi. Variations sur le sujet lyrique dans la poésie amoureuse d’Étienne Jodelle

III. LA FIN DE SIÈCLE

Recueils collectifs et sujets transversaux

Véronique Ferrer, La poésie du désespoir de Joachim Du Bellay à Agrippa d’Aubigné

Daniel Fliege, Dans les abîmes insondables de la prédestination ? À propos de trois imitations françaises du sonnet « Scelse da tutta la futura gente » de Veronica Gambara par Joachim Du Bellay, Simon Goulart et Philippe Desportes

Julien Goeury, Les Poemes chrestiens et moraux : un recueil « fin de siècle » ?

Christophe Dupraz, À propos de quelques Octonaires de la vanité du monde d’Antoine de Chandieu : l’origine des Vers chrestiens faits sis heures auparavant sa mort du faux Pierre de Ronsard

Tragédies

Rosanna Gorris Camos, Le voile de Timanthe : Jephté ou le voeu de Florent Chrestien, une tragédie de la solitude

Nina Hugot, Le « spectacle étrange » de la mort des femmes dans La Tragédie du sac de Cabrières (Anonyme, 1566-1568)

Paul-Victor Desarbres, L’adaptation hongroise de l’Électre de Sophocle par Péter Bornemisza : dans le sillage de Melanchthon

Montaigne

Alexandre Tarrête, Montaigne et Castellion

Agrippa D’Aubigné

Christophe Bourgeois, L’évidence du sens caché : Agrippa d’Aubigné et l’herméneutique calvinienne

Olivier Pot, Aubigné ou la mythologie restreinte

DEUXIÈME PARTIE

HUMANISME, RHÉTORIQUE ET ARTS

I. CONNAISSANCES

Frank Lestringant, Pèlerinage en bibliothèque : les Adages d’Érasme dans la Cosmographie de Levant d’André Thevet

Isabelle Pantin, Lire le ciel dans les poèmes anciens. Le De ortu poetico et la pédagogie de Melanchthon

Marie-Madeleine Fragonard, Les Recherches de la France contre Du Perron

II. APPRENTISSAGES

Christine Bénévent, L’Institution du Prince de Guillaume Budé : un traité d’éducation du prince ?

Gaëlle Burg, «À tous ceus qui font profession d’enseigner la langue francoise » : l’interprétation éditoriale d’Amadis par Claude Plantin (Anvers, 1560)

III. STYLE ET RHÉTORIQUE

Loris Petris, « Sans rien obmectre » ni « ennuyer de papiers journaulx » : amplification et concision dans la pratique rhétorique épistolaire du cardinal Jean Du Bellay

Kees Meerhoff, Barthélemy Keckermann orateur, ou comment l’éloquence sert à flétrir l’éloquence

Isabelle Chariatte, La Rochefoucauld et la souplesse d’esprit

IV. INSCRIPTIONS, PEINTURE ET MUSIQUE

Sylvie Lefèvre, Mémoire des lieux. Le jardin du Roman de la Rose ou l’inscription de la rue Saint-Jacques

Michel Magnien, Quelques mots sur l’Ædiloquium de Geoffroy Tory (1530)

Dominique Millet-Gérard, Et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei. Variations lexicales sur un thème pictural

Alice Tacaille, Seiché de douleur : mémoire collective et chant privé aux premiers temps de la Réforme francophone

TROISIÈME PARTIE

HISTOIRE RELIGIEUSE

I. RÉFORMATEURS

Matthieu Arnold, Martin Luther, théologien et pasteur : ses préfaces à la Bible (1522-1546)

Marie-Christine Gomez-Géraud, Castellion et le sacré. Les choix du traducteur de la Bible nouvellement translatée

Ruth Stawarz-Luginbühl, «Nous avons succedé en leur place, comme oliviers sauvages entés en un bon olivier ». Calvin et le destin tragique d’Israël

Max Engammare, Calvin à l’Académie de Genève. Livres du Réformateur dans les premiers catalogues de la Bibliothèque (1560-1620)

II. CONTRE-RÉFORME

Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano, « Le frère contre le frère ». La réception catholique des Discours des misères de ce temps : reprises et variations du motif de la famille éclatée

Jean Céard, Une riposte au Psautier huguenot : le contrechant des Hymnes ecclésiastiques de Guy Lefèvre de la Boderie

III. PROPHÈTES ET SIÈCLES À VENIR

Anne Mantero, Les écrits de conversion de Labadie : adresse publique et intériorité

Karin Westerwelle, Charles Baudelaire, « À une Passante ». L’imaginaire dans les mots

Regina Bollhalder Mayer, «Doux soleil de la nuit » : rêveries nocturnes dans l’oeuvre de S. Corinna Bille

Mireille Huchon, Feux croisés sur Nostradamus : son portrait par Woeiriot

Jean-Pierre van Elslande, Enfants de la Renaissance, promesses des temps nouveaux

Index nominum

Index locorum biblicorum

Tabula gratulatoria