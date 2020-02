Un dictionnaire de didactique de la littérature

Nathalie Brillant Rannou, François Le Goff, Marie-José Fourtanier et Jean-François Massol, dir.,

Honoré Champion, collection "Didactique des lettres et des cultures", 2020.

EAN13 : 9782745352668.

392 pages

44 Eur jusqu'au 30 avril 2020, puis 55 Eur.

Le Dictionnaire de didactique de la littérature est une réponse à la nécessité de disposer d’une présentation synthétique des notions qui ont cours dans l’enseignement des textes littéraires. Il est organisé sur la base d’une liste de notions distribuées en quatre parties relevant de l’histoire et de l’épistémologie de la didactique de la littérature. Ce travail d’envergure vise à rendre compte de la dimension problématique des notions et à contribuer, sans effacer les tensions fécondes, à une diffusion cohérente des savoirs construits dans le domaine. Il permettra de clarifier les sources conceptuelles du champ et de transmettre les acquis aux nouveaux chercheurs, ainsi qu’aux étudiants et au monde enseignant.

Nathalie Brillant Rannou enseigne à l’Université de Rennes 2, François Le Goff enseigne à l’ESPE-Université Jean-Jaurès de Toulouse, Marie-José Fourtanier et Jean-François Massol sont professeurs émérites en langue et littérature françaises.

Table des matières…