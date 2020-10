Information publiée le 2 octobre 2020 par Université de Lausanne (source : Auteur et éditeur

Trois récits utopiques classiques.

Denis Veiras, Histoire des Sévarambes

Bernard de Fontenelle, Histoire des Ajaoïens

Textes édités et présentés par Jean-Michel Racault

Presses Universitaires Indianocéaniques,

2020, 540 pages, format : 18x24 cm

ISBN : 978-2-490596-24-9

Prix public : 16 euros

Ce volume réunit trois œuvres majeures de la pensée politique de la fin du XVIIe siècle représentatives des « utopies louis-quatorziennes » : La Terre Australe connue de Gabriel de Foigny, l’Histoire des Sévarambes de Denis Veiras, l’Histoire des Ajaoïens de Bernard de Fontenelle. Elles passent pour avoir préfiguré la pensée des Lumières par la remise en question des bases philosophiques et religieuses de l’absolutisme. Mais ce sont aussi des récits de voyages imaginaires dans les mystérieuses « Terres Australes inconnues » de l’extrême sud, des romans d’aventures initiatiques explorant des hypothèses sociales, des fictions expérimentales dans lesquelles l’utopie peut s’inverser en anti-utopie, des allégories ironiques d’une singulière complexité qui font surgir des significations ambiguës ou contradictoires.

Les ouvrages, dont la graphie et la ponctuation ont été normalisées dans le strict respect du texte d’origine, sont accompagnés d’un appareil critique étendu où le lecteur trouvera tout ce qui est susceptible de les éclairer. L’accent y a été mis sur les multiples lectures possibles, pour certaines très éloignées de la vulgate utopique traditionnelle, de ces trois écrits dans lesquels l’utopie se prend elle-même pour objet et interroge sa propre légitimité.

*

Version pdf en vente sur le site de numilog :

https://www.numilog.com/1228524/Trois-recits-utopiques-classiques.ebook