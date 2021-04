Tristan, t. 3, "La joyeuse garde"

Traduit du moyen français par Isabelle Degage.

Préface de Pierre Senges.

éditions Anacharsis

ISBN : 9791027904136

20,00 €

576 p.

PRÉSENTATION

Entre farce et tragédie, Amour est cruel.

Meurtri par l’adultère d’Iseult avec Tristan, le roi Marc s’efforce de ruiner l’honneur des dames et chevaliers, et sombre dans le ridicule. Lancelot héberge les amants fautifs dans son refuge de la Joyeuse Garde avec la complicité du roi Arthur, et celui-ci refuse de voir qu’il est trompé à son tour.

Les heurts et fracas des batailles et tournois résonnent sans répit. Au milieu des exploits, de la joie farouche des faits d’armes et des traits d’esprit naissent des haines inexpiables, la mort frappe. Au loin montent de sombres nuées qui obscurcissent l’avenir.

Avec ce troisième tome de Tristan, central, tour à tour triste et comique, cette « Iliade des chevaliers » déploie mille péripéties sans jamais manquer à son pouvoir de fascination.

Lire des extraits...