Wolfgang Asholt, Catherine Coquio, Jürgen Ritte (dir.)

Traverser les limites. Georges-Arthur Goldschmidt : le corps, l'histoire, la langue

Hermann 2019

Paru le 02/01/2020

ISBN : 9791037002112

Collection : Hors collection

Pages : 228

Prix : 23,00 €

Né en 1928, Georges-Arthur Goldschmidt a été confronté à des limites et frontières de plusieurs sortes, et il les a traversées tout au long de sa vie. Après celles du cercle familial, celles de son pays natal et de sa langue maternelle comme auteur de récits, de romans et d’essais, mais aussi traducteur et auto-traducteur. Celles aussi de l’histoire, comme témoin de la Shoah et avertisseur, attentif aux relations franco-allemandes, à l’héritage juif de la culture allemande, à la responsabilité des écrivains et philosophes face aux catastrophes du XXe siècle. Passeur et penseur des langues et des mondes, il a répondu à la destruction politique en multipliant les passerelles entre littérature, philosophie et psychanalyse.

Pour la première fois, ce volume réunit des études « croisées » de chercheurs français et allemands, qui ouvrent un dialogue à partir de ces traversées des limites. Quatre perspectives sont au centre de ces études : l’entre-deux des mémoires – l’exil et la Shoah, la libération par la langue et la culture française ; les questions des deux langues, de la traduction et de l’auto-traduction ; la présence, les liens et les traces du corps et de l’Histoire ; les livres comme « songes » et récits par « sautes d’images » et « rebonds perpétuels » (Peter Handke).

Wolfgang Asholt (Directeur d'ouvrage)

Wolfgang Asholt, professeur honoraire à la Humboldt Universität de Berlin, travaille sur la littérature des xixe et xxe siècle, les avant-gardes et la littérature contemporaine.

Catherine Coquio (Directeur d'ouvrage)

Catherine Coquio, professeur de Littérature comparée à Paris Diderot, travaille sur les écritures de l'histoire, l'imagination du temps et les littératures de témoignage.

Jürgen Ritte (Directeur d'ouvrage)

Jürgen Ritte, professeur de littérature allemande et d'études interculturelles à la Sorbonne-Nouvelle, est spécialiste des littératures allemande et française du xxe siècle, des relations culturelles franco-allemandes et d'histoire de la traduction.

