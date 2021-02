Traire de latin et espondre. Études sur la réception médiévale d’Ovide

Sous la direction de Craig Baker, Mattia Cavagna et Elisa Guadagnini

Directrice adjointe : Pauline Otzenberger

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406105084

375 pages

29 €

DESCRIPTION

Les contributions à ce volume explorent la réception médiévale d’Ovide dans les domaines latin, catalan, français et italien. Elles invitent à nuancer l’opposition entre latin et vernaculaire au profit d’une vision plus complexe des rapports entre texte, traduction et glose.

Table des matières