On trouvera dans le présent tome de Tôzai, outre des études rédigées par de jeunes universitaires docteurs de l’Université de Limoges, deux contributions de Robert Bedon et de Jean-Pierre Levet concernant la traduction des œuvres de l’Antiquité gréco-latine. Elles correspondent à des interventions faites à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu à Limoges au printemps 2021. Un autre texte de Jean-Pierre Levet est également proposé. Il concerne des réflexions qui font suite à ses travaux sur le tokharien et le japonique.

Sommaire

Traduction

- Les traductions latines de textes grecs dans les programmes d’études et dans l'environnement culturel des adulescentes et des uirgines scolarisés dans le monde romain (Robert BEDON)

La traduction des textes antiques aujourd’hui : présentation de principes suivie d’une application pratique concernant Galien (Jean-Pierre LEVET)

Culture et littérature

- Internet et Interculturel en classe de FLE à Taïwan (Bin-Ru HWANG)

- Une formation dans la musique. Etude sur Piano chinois. Duel autour d’un récital d’Étienne Barilier (Shu SHEN et Luyuan YU)

- Traces des comédies de Molière dans la création des personnages de Servir d’exemple de Li Jianwu (Yan ZHANG)

- Introduction à une comparaison des proverbes français et chinois (Meng LI)

Linguistique des macrofamilles

- Quelques réflexions sur une nuit linguistique d’une durée d’au moins douze millénaires (Jean-Pierre LEVET)

Linguistique chinoise

- La structure phonétique du chinois. Quelques résultats originaux (Philippe COUEIGNOUX)

- Le courrier de Limoges