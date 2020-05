Le Geste chirurgical : histoire, littérature, arts visuels (XXe-XXIe siècles)

sous la direction de Thomas Augais et Julien Knebusch

Responsable du projet : Alexandre Wenger

Avec la collaboration de Martina Díaz Cornide

ISBN 13 : 9782825710845

Prix : 18,00 euros (25,00 CHF)

En croisant les regards de plusieurs disciplines – histoire, littérature, philosophie, arts visuels (des premiers films chirurgicaux aux séries télévisées) – ce volume propose d’envisager, à travers le geste, les enjeux de la chirurgie contemporaine.

La diffusion à la fin du XIXe siècle de la révolution des trois A (Anesthésie, Antisepsie, Asepsie) ouvre pour la chirurgie une période conquérante, et bouleverse en profondeur la manière dont se conçoit l’opération chirurgicale. Les « pères coupe-toujours » dénoncés par Octave Mirbeau cèdent la place à des chirurgiens qui sollicitent moins le poignet, symbole d’un passage en force, que les doigts, pour une opération le plus en douceur possible, économe du sang du patient. La chirurgie s’affirme comme un art de la main pensante, une approche sensible du corps se déclinant selon les aires géographiques en écoles et en styles, avec des maîtres qui peuvent se comparer à ceux de la peinture.

Que devient-elle au XXIe siècle, avec l’arrivée des techniques « mini-invasives » et de la télé-chirurgie ? C’est en croisant les regards de plusieurs disciplines – histoire, littérature, philosophie, arts visuels (des premiers films chirurgicaux aux séries télévisées) – que ce volume propose d’envisager, à travers le geste, les enjeux de la chirurgie contemporaine.

Sommaire

Préface (Thomas Augais et Julien Knebusch)

HISTOIRE

Thomas Schlich : Les styles chirurgicaux de 1800 à 1920 :

les nouvelles règles de la performance chirurgicale

Philippe Hubinois : Une phénoménologie du geste chirurgical.

De la chirurgie « classique » à la téléchirurgie et à la chirurgie virtuelle augmentée

LITTÉRATURE

Isabelle Percebois : Gestes et pouvoirs du chirurgien dans la fiction fantastique

Martina Díaz Cornide : La geste chirurgicale chez Jean Reverzy

Danièle Leclair : Le ballet des mains chez Lorand Gaspar : danse, dessin et chirurgie

Julia Pröll : (Re)trouver la juste mesure ? Le geste chirurgical au miroir de la littérature française de l’extrême contemporain. Un dialogue entre trois médecins-écrivains et Maylis de Kerangal

ARTS VISUELS

Joël Danet : Approches du geste chirurgical dans le cinéma documentaire : un geste exemplaire, un geste cinégénique, un geste comptable

Alexandre Wenger : Gestes, mains, gants. La chirurgie dans The Knick

Christina Lammer : Performing Surgery. Le théâtre des opérations chirurgicales : étude des gestes au bloc opératoire

Postface (Jacques Belghiti)

Index