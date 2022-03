Quand le « chez soi » se confond avec le lieu de l’activité professionnelle, alors il en va d’une manière originale d’« habiter l’ailleurs » : un ailleurs qui échappe au moi, au cercle de l’intime pour s’ouvrir sur un investissement socialisé de l’espace privé.

Parce qu’ils font l’expérience de vivre et travailler au même endroit, personnages romanesques ou théâtraux, écrivains ou peintres interrogent les « lieux du quotidien » jusqu’à engager leur reconfiguration dans une singularité souvent riche d’enseignements sur les effets d’un confinement, choisi ou imposé.

Les littératures romanesques et autofictionnelles mais aussi les textes plus personnels, épistolaires et mémoriels (carnets et journaux intimes), des XIXe et XXe siècles notamment, sont nombreux à témoigner de l’entrelacs des relations spatio-temporelles entre le professionnel et le privé à travers un habitat partagé. Là, l’intimité et la socialité d’un même individu s’interrogent, s’interpénètrent dans un lieu chargé de valeurs symboliques, cultivées ou induites, significatives d’une identité personnelle et professionnelle.

SOMMAIRE :

Introduction, par Thierry Poyet



Partie 1 : La fiction et ses personnages confinés

– Contraintes et avantages de la loge : représentations du concierge parisien au XIXe siècle

Christine Girodias-Majeune



– Quand l’ouvrier travaille depuis chez lui : aspects réalistes d’un cas paradoxal et politique

Thierry Poyet



– Le travail à domicile, une escroquerie selon Dario Fo

Brigitte Urbani



– Une « place » pour l’enfant ?

Guillemette Tison



– Artisans, domestiques, paysans et poètes dans les féeries de Ferdinand Raimund

Fanny Platelle



– Les inconnus dans la maison : figures du précepteur dans Le Rouge et le Noir et Le Disciple

Antoine Piantoni



– Habiter l’école : l’instituteur dans la fiction et dans des livres de mémoires (XIXe-XXIe siècles)

Luís Carlos Pimenta Gonçalves



Partie 2 : Figures de l’écrivain : un confinement par essence



– Vivre et écrire à Croisset

Éric Le Calvez



– Habiter la perte : les fictions d’Hélène Cixous

Martine Motard-Noar



– Le bonheur d’un « pauvre reclus » : Voltaire et Émilie à Cirey

Josiane Guitard-Morel



– (Sur)vivre et écrire au même endroit : récits de l’hospitalisation de Jean Paulhan à Tarbes en 1918

Patrick Aurousseau



Partie 3 : Espaces de confinement et représentation des lieux



– Péril en la demeure ! Regards de Benoît Galibert, Jean-Philippe Toussaint et Michel Houellebecq sur la fin d’une mythologie du lieu de vie et d’écriture de l’écrivain

Marie-Clémence Régnier



– Du temple de la création au local professionnel : les mutations des pratiques résidentielles des écrivains au lendemain de la Grande Guerre

Anna Krykun



– Souvenirs d’« Ateliers de peintres » par Maxime Du Camp : et réalité sociale

Bertrand Cayeré



– Femme artiste, femme d’intérieur : l’habitat comme matériau artistique

Priscilla Wind



– Stare dentro le cose – Rester dans les choses : le travail domestique dans la littérature italienne au temps de la Covid-19

Erika Martelli



Bibliographie