C’est un formidable petit bijou littéraire que nous offrons aux lecteurs de poésie et à tous les esprits curieux avec la publication des mythiques idylles de Théocrite, un des tout premiers chefs-d’œuvre de la poésie lyrique. Le poète grec Théocrite, né à Syracuse vers 310 avant Jésus-Christ et mort vers 250, ne mérite pas seulement d’être lu comme l’initiateur de la poésie bucolique à quoi on le réduit trop rapidement, il est un poète extraordinairement créatif et inventif comme le prouve l’ensemble que nous donnons ici alternant dans une forme alerte et variée lyrisme amoureux, célébrations de la sensualité, dialogues satiriques, chants du petit peuple sicilien, pêcheurs, moissonneurs, bergers dans le décor très concret du paysage méditerranéen admirablement évoqué.

C’est dans la traduction originale et inédite de Pierre Vesperini qu’on le lira. Pour qui voudra aller plus loin, le traducteur propose un très riche apparat critique qui autorise une passionnante plongée dans la Grèce antique, tant dans ses mythes et son imaginaire que dans sa dimension la plus quotidienne et populaire.

