Théâtre de femmes de l’Ancien Régime. Tome III. XVIIe-XVIIIe siècles





Éditeurs scientifiques: Evain (Aurore), Gethner (Perry), Goldwyn (Henriette)

Éditrices scientifiques adjointes : Conroy (Derval), Genieys-Kirk (Séverine), Montoya (Alicia C.)

Présentation :

Dans les dernières décennies du règne de Louis XIV, le théâtre des femmes est désormais joué à la Comédie-Française. On trouvera ici les tragédies et comédies de Catherine Bernard, Marie-Anne Barbier, Madame de Gomez, Madame Ulrich, ainsi que les pièces de société de Catherine Durand et Madame de Sainctonge.



Table des matières