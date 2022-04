Les Notes sur la littérature ont paru en quatre tomes (le dernier à titre posthume) aux éditions Suhrkamp de 1958 à 1974. Un premier choix de textes avait été mis à la disposition du public français en 1984 par les éditions Flammarion. Le présent volume regroupe l'ensemble des essais et articles qui étaient absents de cette édition, notamment d'importantes études consacrées à Heine, Kraus, Goethe, Dickens, Proust et Walter Benjamin. De ces études comme des réflexions sur le statut de la ponctuation ou encore sur l’usage des mots étrangers se dégagent les enjeux essentiels de la pensée d’Adorno. Perturbation du sens par la forme, la tension propre au texte littéraire ne sert pas à illustrer quelque thèse philosophique sur le langage ; elle fournit plutôt le modèle de la " dialectique négative " qu’Adorno entendait mettre en œuvre dans le langage — et jusque dans son usage conceptuel.

Avertissement des traducteurs 7

En mémoire d'Eichendorff 11

La blessure Heine 37

Signes de ponctuation 43

Sur la dernière scène du Faust 49

Mots de l'étranger 59

Pour un portrait de Thomas Mann 75

Discours sur un feuilleton imaginaire 83

Moralité et criminalité 91

Présuppositions 111

Discours sur le Magasin d'antiquités de Charles Dickens 125

L'invocation de la langue 133

L'expressionnisme et la véracité artistique 153

Place 157

Frank Wedekind et son tableau de mœurs Musique 165

Sur les œuvres posthumes de Frank Wedekind 173

Romantisme physiologique 179

La crise économique comme idylle 183

Sur l'usage des mots étrangers 187

Thèses sur l'art et la religion aujourd'hui 193

Un titre 199

Ange et ordure 203

Sur la crise de la critique littéraire 205

À l'occasion des Remarques sur l’art du poème de Wilhelm Lehmann 209

Sur Proust 213

Extrait d’une lettre à Thomas Mann au sujet de La Femme trompée 219

Sens unique de Benjamin 223

Sur le recueil de lettres de Walter Benjamin Allemands 229

Réflexion sur le théâtre populaire 239

Postface éditoriale de l’édition de 2004 241