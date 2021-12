Pourquoi la performance ? ne se contente pas de réfléxions pratiques. C'est un guide pédagogique pour la pratique, la réflexion et la vie. Pour Tania Alice, la pédagogie est une expérience transformative, pour l'élèvre ou l'étudiant, mais aussi pour le professeur: une expérience axée sur le changement. La pédagogie est une pratique collaborative, c'est ensemble qu'on se lance dans l'aventure. Nombre d'ouvrages récents se réfugient derrière une autoréférentialité complexe et une théorie nébuleuse. Ce n'est pas le cas de ce livre. Pour Tania Alice, l'art est toujours une rencontre, peu importe entre qui, un échange d'affects, à mille lieues d'une discussion entre initiés. Par ses interventions, elle tente d'extraire ces affects des structures de pouvoir régnantes pour aboutir à de nouvelles formes de subjectivité.



Tania Alice est une artiste franco-brésilienne. Elle est directrice des Performers sans Frontières de l'Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro, où elle enseigne la performance et mène une recherche sur les actions artistiques participatives en zones de trauma. Docteur en Lettres et Arts par l'Université de Provence, elle a publié, entre autres, Performance como revolução dos afetos (São Paulo, Annablume, 2016), et Manual para performers e não-performers - 21 ações artísticas para produzir felicidade (Rio de Janeiro, Multifoco, 2020) et a été artiste-chercheuse invitée dans de nombreuses institutions internationales.