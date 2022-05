Les recueils de narrations plaisantes et facétieux devis, publiés par dizaines en France entre les débuts de l'imprimerie et la fin du XVIIe siècle sont, pour la plupart, dotés de textes liminaires variés et nombreux. Préfaces, introductions, avis aux lecteurs, remarques de l'imprimeur-libraire, épîtres dédicatoires et autres poèmes rédigés par les amis de l'auteur constituent, pour les lecteurs de la première modernité, des « seuils » familiers qui renseignent sur les enjeux de cette littérature plaisante.

Le présent volume fait donc entendre les propos qui ont été tenus à la fois sur et à côté des histoires récréatives. Rassemblant des considérations pragmatiques, stylistiques, morales, publicitaires, tantôt sérieuses, tantôt humoristiques, les pièces ici réunies invitent à la (re)découverte d’un ensemble d’une cinquantaine d’œuvres, des Cent Nouvelles nouvelles à la Gibecière de Mome. Dans leur profusion et leur variété, ces discours réinscrivent les récits qu’ils accompagnent dans des pratiques attestées de divertissement, tout en nourrissant un imaginaire du rire comme antidote aux tourments de l’existence.

CONTEXTES

par Tiphaine Rolland et Romain Weber

PRÉFACE

par Tiphaine Rolland et Romain Weber

TEXTES

Note sur les textes

Boccace, trad. Premierfait, Le Cameron ou Livre des cent nouvelles, 1411-1414 (rédaction), 1485 (publication)

Les Cent Nouvelles nouvelles, ca 1465 (rédaction), 1486 (publication)

Le Recueil des histoires des repues franches, ca 1480

Le Pogge, trad. Tardif, Les Facéties de Pogge, ca 1490

Le Parangon des nouvelles honnêtes et délectables, 1531

La Vie de Tiel Ulespiegle, 1531

Bourdigné, La Légende joyeuse de maître Pierre Faifeu, 1532

Boccace, trad. Le Maçon, Le Décaméron, 1545

La Motte Roullant, Les Facétieux Devis des Cent Nouvelles nouvelles, 1549

Le Boutehors d'oisiveté, 1551

A. D. S. D., Les Contes du monde aventureux, 1555

Les Joyeuses Narrations, 1557

Des Périers, Nouvelles Récréations et Joyeux Devis, 1558

Marguerite de Navarre, Histoire des amants fortunés / L'Heptaméron, 1558/1559

Facéties et mots subtils, 1559

Straparola, trad. Louveau-Larivey, Les Facétieuses Nuits, 1560-1576

Guicciardini, trad. Belleforest, Les Heures de récréation, 1571

J. B. S. D. S. C. (Bergier), Discours modernes et facétieux, 1572

Du Cros, Nouveaux Récits ou contes moralisés, 1573

Tyron (trad.), Recueil de plusieurs plaisantes nouvelles, 1578

Alcripe, La Nouvelle Fabrique des excellents traits de vérité, 1579

Passetemps honnête, 1579

Giraldi Cinzio, trad. Chappuys, Cent Excellentes Nouvelles, 1583

Chappuys, Les Facétieuses Journées, 1584

Tabourot, Les Apophtegmes du Sr Gaulard, 1585

Tabourot, Les Escraignes dijonnaises, 1588

Du Troncy, Formulaire fort récréatif de tous contrats, 1593

Santa Cruz, trad. Pissevin, La Floresta spañola, 1600

Trésor des récréations, 1600

Le Dessert des Mal-Soupés, 1604

Saulnier, Discours facétieux et très récréatifs, 1608

Guicciardini, trad. inconnu, Les Heures de récréation de M. Loys Guicciardin gentilhomme florentin, 1610

Du Moulinet, Facétieux Devis et Plaisants Contes, 1612

Du Souhait, Histoires comiques, 1612

Favoral, Les Contes et discours facétieux, 1615

Menou, Les Heures perdues de R. D. M. cavalier français, 1615

Le Cabinet français où sont enserrés plusieurs beaux discours, 1622

Aubrincourt, Histoire générale des larrons, 1623

Les Délices de Verboquet le généreux, 1623

F. D. C., Suite de l’inventaire et histoire générale des larrons, 1625

Garon, Le Chasse-Ennui, 1628 (première partie) et 1631 (seconde partie)

Gazet (ou Gazée), trad. Ravaud, Les Pieuses Récréations, 1628

D.V.G., Le Tombeau de la mélancolie, 1633

Le Métel d’Ouville, Les Contes aux heures perdues, 1643-1644

La Gibecière de Mome, 1644

La Galerie des curieux, suivi du Bouquet récréatif, cueilli dans les parterres des bons railleurs de ce temps, 1646

Les Agréables Divertissements français, 1654

Parival, Histoires facétieuses et morales, 1663

Rinald, L’Histoire ingénieuse, 1663

La Fontaine, Contes et nouvelles en vers, 1664-1685

Agréables Divertissements, contenant divers contes et fables, 1669 / Contes facétieux tirés de Boccace, et autres auteurs divertissants, 1670

Roger Bontemps en belle humeur, 1670

Saint-Glas, Contes nouveaux en vers, 1672

Le Facétieux et Agréable Chasse-Chagrin, 1679

L’Enfant sans souci, 1682

Boccace, trad. inconnu, Contes et nouvelles de Boccace Florentin, 1697

ÉTUDES CRITIQUES

Translatio facetiarum : les péritextes facétieux entre promotion du modèle étranger et affirmation d’une littérature narrative à la française

par Nora Viet

Du Parangon de nouvelles honnestes et delectables (1531) à la vogue des recueils de narrations comiques : genèse d’un genre éditorial

par Louise Amazan

Figurations de l’auteur (ou du locuteur) au seuil des recueils plaisants

par Marie-Claire Thomine-Bichard

Rire curatif et poétique de la connivence libertine : le Chasse-Ennui de Louis Garon

par Dominique Bertrand

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

LEXIQUE

PRÉSENTATION DES AUTEURS