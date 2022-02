Unis par des liens thématiques (le rêve, le jeu, le pastiche des genres littéraires, le fantastique, la question de l’identité, l’inaccompli, l’attention à d’autres langages artistiques) et de style (surtout l’intertextualité), Calvino et Tabucchi sont, tous les deux, traduits et retraduits en plus d’une cinquantaine de langues.

Cet ouvrage vise à investiguer ce versant traduction sous tous ses aspects. Les essais ici réunis explorent une variété de problématiques complémentaires, en prenant en compte la complexité du phénomène traductif. Les auteurs et les autrices se sont interrogés soit sur les pratiques de traduction, soit sur l’approche théorique, soit sur la réception critique à l’étranger. La méthodologie est plurielle et interdisciplinaire : approche herméneutique, poétologique, textuelle, sémiotique, sociolinguistique, de stylistique comparée. La voix de traducteurs est également présente, dans le but de lier la réflexion traductologique à la pratique traductive. Dans ce volume, la traduction est conçue comme voyage du texte vers d’autres pays (la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le monde anglophone), mais aussi comme voyage dans le texte. En effet, elle est une clé pour mieux comprendre le tissu linguistique, culturel, intertextuel, d’une œuvre. Calvino l’affirmait : « Traduire est la vraie manière de lire un texte », cet ouvrage propose ainsi un voyage dans l’archipel de textes de Calvino et de Tabucchi grâce à la boussole de la traduction.

L'auteure

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Pise, Thea Rimini enseigne la langue et la littérature italiennes à l’université de Mons et à l’Université libre de Bruxelles. Elle a consacré de nombreuses études à la traduction littéraire et à la traduction intersémiotique et a codirigé l’édition des œuvres d’Antonio Tabucchi pour la collection « I Meridiani » chez Mondadori (2018).