L'exploration des mazarinades / マザリナード探求 [Mazarinādo tankyū] est l'édition bilingue (japonais-français) des actes du colloque éponyme de Tokyo (nov. 2016), procurée par Tadako Ichimaru, traduction en japonais de Yuko Nakatsumi, et supervision des textes en français effectuée par Patrick Rebollar. La première moitié du livre rassemble les textes traduits en japonais, la seconde les originaux en français.



Maintenant disponible en deux éditions numériques (Kindle Epub) : l'une dite "fixe" (フィックス版) reproduit le livre physique pour une expérience de lecture classique, l’autre dite « reflow » (リフロー版) propose une expérience de lecture adaptée au type d’appareil et aux choix de l’utilisateur, permettant également d’utiliser les liens hypertextes contenus dans le livre. L'ensemble est suivi d'illustrations de l'exposition de la collection des mazarinades de l'Université de Tokyo au Musée Komaba (automne 2016).



L’édition originale de décembre 2021 est constituée de 100 exemplaires couleur sur papier glacé, format 21 × 29,7 cm, avec illustrations, non disponible en librairie. Dans leur version originale française, ces textes étaient déjà disponibles en ligne sur ce site depuis 2017 (voir la page "édition" du Projet Mazarinades).



Sommaire des articles en français :



« Le mot du bibliothécaire », par Yann SORDET (dir. Bibliothèque Mazarine)

« Au lecteur », par Patrick REBOLLAR (Université Nanzan, Nagoya)

« Les mazarinades et leur étude aujourd’hui : la place du Japon », par Tadako ICHIMARU (Université Gakushuin, Tokyo)

« Sérendipité des millions dans le corpus du Projet Mazarinades », par Patrick REBOLLAR (Université Nanzan, Nagoya)

« Sur quelques dérivés du nom Mazarin », par Takeshi MATSUMURA (Université de Tokyo)

« Mazarinades et presse périodique à l’époque de la Fronde : pour une réévaluation », par Jean-Dominique MELLOT (Conservateur général à la Bibliothèque nationale de France, service de l’Inventaire rétrospectif)

« Le langage de l’information dans les libelles du Projet Mazarinades », par Stéphane HAFFEMAYER (Université de Caen)

« Gondi, le cardinal de Retz, le coadjuteur ou le Mazarin corinthien : de quelques représentations d’un acteur de la Fronde », par Myriam TSIMBIDY (Université de Bordeaux Montaigne)

« Exploration des emplois du mot « société » dans les mazarinades. affleurement d’un nouveau nom du tout politique ? », par Morvan PERRONCEL (Université Chūkyō, Nagoya)

« Un topos à revisiter dans les mazarinades : la question des régimes politiques », par Éric AVOCAT (Université d’Osaka)

« Passages de la violence dans le corpus du Projet Mazarinades », Melaine FOLLIARD (Aix-Marseille Université)