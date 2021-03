Synergies Espagne, n° 13/2020

revue du GERFLINT, 2021

"La bande dessinée francophone dans l’entre-deux", coordonné par Adela CortijoTalavera.

Le dessein de ce numéro 13 de Synergies Espagne est de poursuivre un processus nécessaire de reconnaissance critique et de théorisation – quasi inexistant jusqu’à la moitié du XXe siècle – d'un médium qui commence à ne plus être considéré comme menaçant par le monde académique. La bande dessinée semble difficile à classer : à cause précisément de sa nature hybride, elle est définie comme un objet culturel non identifié – un OCNI, comme dirait Thierry Groensteen dans Un objet culturel non identifié – qui, en outre, depuis ses origines au XIXe siècle, a été, à maintes reprises, abordé ou observé avec mépris en raison de son caractère « impur » et « monstrueux », monstruosité qui, en fait, est un atout par le mélange apparemment honteux du logos, de l’icône et aussi, bien sûr, de son esprit populaire. Ce numéro s’efforcera de faire participer à juste titre ce médium textuel et visuel dans la culture d’expression francophone et de combattre les reproches pour lesquels il peut encore être injustement discrédité.

Antonio Altarriba

Préface. Quand l’Université a commencé à parler de bulles Traduit de l’espagnol par Adela Cortijo Talavera



Adela Cortijo Talavera

De ce treizième numéro

Bande dessinée transmédiatique : Processus d’adaptation

Julie Corsin

L’adaptation du Rapport de Brodeck : une figuration fidèle à l’original



Ángeles Sánchez Hernández

Le Petit Prince en bulles et en images : une "récréation" moderne de Joann Sfar



Mathilde Tremblais

Entre équivalences et différences, l’adaptation en bande dessinée par Frédéric Rébéna

du roman Bonjour tristesse de Françoise Sagan



Nadia Brouardelle

L’adaptation en bande dessinée de La Princesse de Clèves de Madame de la Fayette :

une entreprise laborieuse ?



Ainhoa Cusácovich Torres

Les bulles des Jours : la bande dessinée et le roman de Boris Vian. Une actualisation à travers l’intertextualité



Karen Casebier

Inventio et la problématique du genre dans Lancelot, la bande dessinée

Bande dessinée transfrontalière : Mémoire historique

Noelia Ibarra-Rius, Álvaro M. Pons

De la construcción del cosmos rural español a la representación de la identidad juvenil francesa:

una aproximación a la obra de Tito



Luisa Montes Villar

La mémoire républicaine dans la bande dessinée francophone. Le roman graphique Dolorès de Bruno Loth



Gyula Maksa

Aya de Yopougon et « l’émergence » de la bande dessinée d’Afrique francophone



Bande dessinée transnarrative : Macro structures symboliques

Cristina Álvares

Tintin orphelin. Une approche du héros hergéen à travers le motif de l’enfant trouvé



Silvia Hueso Fibla

L’importance de l’élément magique dans l’Encyclomerveille d’un tueur de Patrick Chamoiseau et Thierry Ségur



Lydia Vázquez, Juan Manuel Ibeas-Altamira

Claire Bretécher, une artiste pionnière de l’écoféminisme ?

Profils des contributeurs

