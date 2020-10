Sylvie Patron,

Trois études sur les Histoire de Paris de Mario Benedetti

Lambert-Lucas, collection "Études linguistiques et textuelles (collection du CREM)", 2020.

EAN13 : 9782359353143.

Les trois études rassemblées dans ce volume ont en commun un corpus littéraire, basé sur la version française desHistorias de Parísde Mario Benedetti, et une perspective théorique globalement caractérisable comme “non communicationnelle”, opposée au modèle dit “de la communication narrative”, qui a dominé la théorie, l’analyse et l’interprétation du récit de fiction depuis l’avènement de la narratologie.

La pierre angulaire de la réflexion réside dans le débat sur le statut du narrateur dans le récit de fiction. Les deux premières études présentent des arguments linguistiques et transmédiaux en faveur du caractère optionnel du narrateur dans le récit de fiction, à propos de la deuxième nouvelle des Histoires de Paris, “Cinq ans de vie”, et de ses illustrations, dues à Antonio Seguí.

La troisième étude convoque un paradigme théorique et méthodologique qui n’a jamais été utilisé dans le cas du récit de fiction : celui des small stories, qui concerne les récits et les identités de la vie réelle. Elle porte sur trois nouvelles des Histoires de Paris, “Géographies”, “Cinq ans de vie” et “Le petit hôtel de la rue Blomet”.

Mario Benedetti est l’un des plus grands auteurs latino-américains du XXesiècle. Son œuvre prolifique et diverse est encore peu traduite et peu commentée en français.

Table des matières

Remerciements ...................................................................................... 13

Introduction ........................................................................................... 15

I. Phrases sans parole

À propos d’une histoire d’amour du XXe siècle ........................ 25

1. Préliminaires ................................................................................... 25

2. Un dénouement sans paroles ........................................................ 32

Raúl, Mirta et la « fille du Appleton »

(ou le faux dénouement) ................................................................ 32

Raúl ou la reconnaissance (le dénouement-surprise) ................. 39

De la description à l’interprétation ............................................... 43

Annexe. «Cinco años de vida», « Cinq ans de vie » (extraits) ......... 48

II. Images sans parole

À propos d’une histoire d’amour du XXe siècle ........................ 53

1. Préliminaires ................................................................................... 53

2. Un autre récit sans parole .............................................................. 59

Un rapport ludique à la notion de récit ............................................. 59

Les possibilités et les contraintes narratives du médium ........... 64

Pour un usage critique de la comparaison intermédiale ............ 71

Annexe : Entretien avec Antonio Seguí ........................................................ 77