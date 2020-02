Sylvie Brodziak, Christiane Chaulet Achour (dir.),

Les écritures francophones de la catastrophe naturelle,

Effigi, collection "La Recherche en Actes", 2020.

EAN13 : 9788855240796.

Après le séisme du 10 janvier 2010 en Haïti, au milieu des ruines et des abris de fortune, une abondante littérature a été produite. Écrits immédiats, ces témoignages, poèmes, romans, essais, manifestes ont relayé, complété ou contredit les images et les discours diffusés par les médias. Née dans l’urgence, cette littérature a eu pour première ambition de faire savoir au monde ce qui s’était produit et comment les Haïtiens avaient vécu la catastrophe. Cette littérature a été aussi acte de survie et de résistance, témoignant de femmes et d’hommes debout.

Ce n’était pas le premier cataclysme frappant un point de la terre : d’autres l’avaient précédé dont l’écriture s’était emparée. Et depuis sont survenus d’autres tornades, d’autres inondations, d’autres tremblements de terre, d’autres tsunamis. En ce début de siècle frappé par la crise environnementale, la « bibliothèque » de la catastrophe naturelle ne cesse de s’épaissir.

Dans cette vaste production, les oeuvres francophones occupent une place de choix car leurs créateurs viennent des points du globe souvent frappés. C’est pourquoi, de la Caraïbe au Maghreb, en passant par l’Afrique sub-saharienne, l’Asie et l’Océanie, les auteur(e)s de cet ouvrage proposent l’analyse d’une trentaine de récits contant îles blessées et terres meurtries. Tous et toutes persuadé(e)s que la création littéraire peut relayer la colère de la nature et exprimer le désarroi des humains, en écho avec les avancées scientifiques et les projections des mythes pour rendre compte d’un monde en perpétuel bouleversement.

Sommaire

Séismes Maghreb – Machrek

Naïma Mennor, Agadir ou l’esthétique d’une écriture sismique. Du chaos à la création

Christiane Chaulet Achour, Le séisme comme champ / chant d’humanité dans L’Autre d’Andrée Chedid (1969)

Afifa Bererhi, Le tremblement de terre, un fait et ses métaphores. Histoire et société de l’Algérie

Claude Coste, La terre tremble à Orléanville : Albert Camus entre allégorie et littérarité

Séismes Caraïbe

Alain Obame Mezui, Catastrophe naturelle et altérité : entre dramatisation et apaisement

Sylvie Brodziak, Le premier roman d’après...

Jérôme Poinsot, Après le séisme : la cinétique du texte dans L’escalier de mes désillusions de Gary Victor

Steeve Renombo, L’écriture du désastre dans Ballade d’un amour inachevé de Louis-Philippe Dalembert

Gyno Noël Mikala, De l’éco-satire : lecture de la critique écologique à travers les écritures de la catastrophe dans la Caraïbe francophone

Ouragans, pluies torrentielles, inondations

Laure Lévêque, Jules Verne et « l’invasion de la mer » : un déluge qui lave plus blanc ?

Simona Crippa, Duras, l’écriture de la fin du monde

Marina Ondo, Catastrophe naturelle et quête de soi dans Hugo le terrible de Maryse Condé

Donia Boubaker, Sans-voix, résistance et liberté dans Ouragan de Laurent Gaudé. Une mise en fiction de l’ouragan Katrina

Edith Perry, Visage de Katrina dans Zola Jackson de Gilles Leroy

Johan Faerber, Des hommes désastres ou l’écriture de la catastrophe comme épreuve critique dans Autour du monde de Laurent Mauvignier

Éruptions, sécheresse et autres fléaux

Cyrille François, La destruction de Saint-Pierre

Marie-Françoise Chitour, « Quand les hommes se disputent, la nature s’en mêle ». Séismes et éruptions volcaniques dans Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez et Les Yeux du volcan de Sony Labou Tansi

Julien Defraeye, Rémanences et résurgences de l’imaginaire igné. Lecture des Grands Feux du nord de l’Ontario

Khedidja Khelladi, Sécheresse : faits d’histoire et effets d’imaginaire dans les fictions de Malika Mokeddem

Amina Azza Bekkat, Le dernier manuscrit d’Isabelle Eberhardt sauvé des eaux. De l’inondation à l’édition

Claire Riffart, Catastrophes naturelles et manuscrits littéraires. De Madagascar à Haïti, cyclones et tremblements