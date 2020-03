Sylvie Bouisson, Pascal Denéchau et France Marchal-Ninosque,

Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669-1791) Tome I – A-C,

Classiques Garnier, collection "Dictionnaires et synthèses", 2020.

EAN13 : 9782406090618.

Ce dictionnaire éclaire la vie d’une institution emblématique, l’Opéra de Paris, de 1669 à 1791, à travers l’étude de son répertoire, de ses créateurs (compositeurs, dramaturges, maîtres de ballets, costumiers, décorateurs et machinistes) et de son personnel artistique et administratif. Pour la première fois, l’intégralité des productions de l’Opéra (intra et extra muros) est recensée et traitée, tout comme est établi l’effectif exhaustif du personnel (biographie et liste des rôles pour les interprètes). Enfin les articles consacrés aux notions rassemblent l’état actuel des connaissances en lien avec l’institution, le personnel et le répertoire.

