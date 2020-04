Susanne Ardisson

L’Amour à la Werther.

Le discours amoureux chez Goethe, Villers, Staël et Stendhal.

Regards croisés sur un mythe franco-allemand

traduction de Petra Hillig

Paris, Classiques Garnier, coll. Masculin/féminin dans l’Europe moderne, 2019

EAN : 9782406086857

381 p. — 46,00 €

L'interprétation de l'amour à la Werther joue un rôle central dans la perception mutuelle des auteurs français et allemands dans les années 1800. Goethe, Villers, Staël et Stendhal démontrent au-delà des clichés que l'amour est beaucoup plus complexe que le discours sur les nationalités laisse supposer.

