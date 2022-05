À l'initiative de William Marx, le Collège de France organise ces prochains jours deux rencontres sur la question des représentations dans le monde des arts et de la littérature. Ann Jefferson, professeure invitée, donnera quatre conférences sur le thème du génie et de ses vicissitudes en France et proposera une analyse du génie tel qu’il figure dans le paysage intellectuel français depuis son essor au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, quand un colloque organisé par Sophie Basch, Mickaël Lucken, William Marx et Jean-Noël Robert se tiendra les 12 et 13 mai sur le "néo-japonisme en France (1945-1970)" et s'interrogera sur ce qui subsiste, transformé, déformé, contesté, évacué, du japonisme du XIXe siècle (dont Paris était le centre), de ses acquis et de ses préjugés, dans ces trois décennies. Deux horizons différents qui reviendront sur la manière dont les représentations se construisent, se diffusent et circulent à l'échelle nationale.

(Ukiyo-é, Hiroshige : cortège se rendant dans "le quartier réservé" de Yoshiwara, le premier jour de la floraison des cerisiers, vers 1850)