Studii si cercetari filologice. Seria Limbi Romanice / Études et recherches en littérature. Série langues romanes,

n° 27, juin 2020

"Écriture, réécriture, palimpseste, traduction"

Editura Universitatii din Pitesti,

La revue Studii si cercetari filologice. Seria Limbi Romanice / Études et recherches en littérature. Série langues romanes est une publication bi-annuelle qui accueille des travaux originaux dans le domaine des études littéraires et linguistiques, en français, espagnol, portugais et italien. Initiée en 2007 par un groupe d’enseignants et chercheurs provenant du Département de Langues Romanes, personnes qui ont constitué par la suite le comité rédactionnel, la revue est placée à partir de 2009 sous le patronage de L’Ecole doctorale de la Faculté des Lettres de l’Université de Pitesti, restant toutefois un organisme totalement indépendant, avec une politique rédactionnelle et éditoriale gérée uniquement par le comité rédactionnel. Notre revue s’inscrit dans une longue tradition universitaire et jouit de collaborations prestigieuses. Notre publication se veut un espace de convergences des idées, réunissant dans une égale mesure des approches théoriques et analytiques, internationales et interculturelles.

Sommaire

CONFINEMENT. ISOLEMENT. CLAUSTRATION

Adriana-Silvia APOSTOL, Diana-Adriana LEFTER, Enseigner la littérature en temps de pandémie 7

Ioana BUD, L’isolement dans l’espace tabulaire de la lettre d’amour 27

Sabrina CHEBINI, Amore e illusione della natura secondo Giacomo Leopardi e Arthur Schopenhauer 39

Dmytro CHYSTIAK, Iurii MOSENKIS, L’intérieur et l’extérieur dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck, analyse mythopoétique 58

Giuseppe CRIVELLA, «Supposez un tombeau» - Locus Solus: un laboratorio ove progettare l'altrove dell'umano? 74

Ionela-Camelia DUMITRU-PETRE, Le Poisson-Scorpion et les facettes de l'isolement du narrateur 104

Veronica GRECU, Confinement physique et devoilement de l’intime chez Mariama Ba 117

Diana-Adriana LEFTER, (D)écrire le corps claustré - La mort d’Artemio Cruz de Carlos Fuentes 126

Ioana MARCU, Multiformite du confinement dans la littérature issue de l’immigration maghrébine 135

Daniel MILAZZO, Furar o infinito: do clausuro à liberdade existencial no Livro do Desassossego de Fernando Pessoa 151

Lia PERRONE, L’isolamento come forma d’impegno nel teatro civile di Daniele Timpano 166

Mohammed Rida ZGANI, De la claustration à la désillusion : Proust et l’univers bourgeois 180