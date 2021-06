Studia Romanica Posnaniensia, no 48/1, 2021:

"Le temps et les saisons"

sous la direction de Anna Loba et Joanna Teklik

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

ISSN 0137-2475, eISSN 2084-4158

Interroger le temps qu’il fait, observer le cours des saisons sont des grands thèmes de la littérature. Les phénomènes météorologiques accompagnent la vie des grands de ce monde comme celle des petits. Les considérations sur l’air, le temps et les saisons occupent les auteurs de toutes les époques. La renaissance du printemps, la joie de l’été, la nostalgie de l’automne, l’horreur de l’hiver, autant de topoï utilisés depuis les troubadours jusqu’aux romantiques. L’indifférenciation des saisons, signe d’une corruption des hommes, annonçant la fin des temps, est un sujet connu depuis le Moyen Âge qui redevient paradoxalement d’actualité. Le présent volume de Studia Romanica Posnaniensia, dédié au grand thème du temps et des saisons dans la littérature française et belge francophone, réunit des contributions qui proposent un parcours à travers les époques.

Sommaire

Avant-propos,

Anna Loba et Joanna Teklik

Le temps signifiant et le Moyen Âge français,

Andrea Tarnowski

La fleur inverse, la flors enversa, la fleur en vers,

Francesca Manzari

La vie humaine au rythme des saisons et des mois – Les Quatre âges de l’homme de Philippe de Novare et Les Douze mois figurez,

Anna Loba

Le calendrier révolutionnaire de 1793 ou les quatre saisons de la République,

Paweł Matyaszewski

Le Rayon vert de Jules Verne. La confrontation ironique des discours météorologiques,

Karin Becker

« Un baromètre vivant ». Sur une métaphore proustienne,

Tomasz Swoboda

Apprivoiser les météores : les baromètres imaginaires de Marie Gevers,

Véronique Jago-Antoine

« Ici rien n’est vert. Ici rien n’est végétal. Ici rien n’est vivant » : l’hiver dans les témoignages des camps de concentration,

Joanna Teklik

La magie du temps et des saisons dans la dramaturgie de Paul Willems,

Renata Jakubczuk

De la pointe de l’été au coeur de l’hiver : saisons et construction romanesque chez François Emmanuel,

Christophe Meurée