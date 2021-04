Stratégies d’élargissement du lectorat dans la fiction narrative XVe et XVIe siècles

sous la direction de Pascale Mounier et Hélène Rabaey

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406106326

472 pages

49 €

L’imprimerie fait naître l’idée d’une possible diffusion large des livres. Des auteurs, des traducteurs et des éditeurs se mettent à viser un public nombreux et hétérogène. Quelles stratégies mettent-ils en œuvre dans des fictions narratives en français pour y parvenir ?

Table des matières