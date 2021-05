Stéphane Pujol,

Morale et sciences des mœurs dans l’Encyclopédie,

Honoré Champion, collection "Les Dix-huitièmes siècles", 2021.

EAN13 : 9782745355669 — 464 p., 1 vol., broché — 58 €

L’Encyclopédie propose une nouvelle configuration de la morale comme objet à la fois autonome et foncièrement articulé à d’autres grands domaines du savoir. Le concept de morale devient la porte d’entrée d’une science des mœurs qui comprend notamment la politique et le droit. L’Encyclopédie, du fait de la classification problématique de ses multiples entrées pour un même sujet et du fait de la diversité de ses rédacteurs, est à la fois le lieu où s’engendre un public capable de supporter cette polyphonie méthodique et où apparait une manière inédite de représenter la complexité idéologique du siècle. Cette enquête interroge la possibilité et les apories d’une doxa commune en matière de science morale.

Stéphane Pujol est Professeur des Universités à l’université de Toulouse - Jean Jaurès. Spécialiste du XVIIIe siècle et de la littérature d’idées, il est notamment l’auteur d’un ouvrage de synthèse sur le genre du dialogue (Le dialogue d’idées au dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire Fondation, 2005) et d’une étude sur Le Neveu de Rameau de Diderot (Le philosophe et l’original, PURH, 2016). Il a également codirigé un livre consacré à la philosophie de Voltaire (Voltaire philosophe, regards croisés, C18, Ferney Voltaire, 2017).

Table des matières…