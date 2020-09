Stéphane Pesnel (dir.),

Erzählte Adelswelten. Zur Poetik Eduard von Keyserlings,

Frank & Timme, collection "Literaturwissenschaft", 2020.

EAN13 : 9783732905911.

Issu d'un colloque parisien, ce volume collectif revient sur quelques grandes questions de poétique qui jalonnent l'oeuvre d'Eduard von Keyserling (1855-1918) : représentation du monde aristocratique germano-balte entre référentialité et ré-imagination, peinture d'une société au prisme de l'ironie, notamment dans le traitement de la thématique amoureuse (rapports entre ethos aristocratique et force de l'eros), poétique de l'espace, intermédialité (rapports entre littérature et beaux-arts), impressionnisme comme courant littéraire. Le volume se clôt par une étude consacrée à la réception de Keyserling par Thomas Mann.

Sommaire :

Stéphane Pesnel : Vorwort

Nicolas Dujin : Kurland zu Lebzeiten Eduard von Keyserlings

Anne Sommerlat-Michas : „Allein im Schilderhäuschen“: Imaginierte und verarbeitete Lebenswelten in Eduard von Keyserlings Erzählwerk

Oliver Jahraus : Heterotopien im späteren Werk von Eduard von Keyserling

Fried Nielsen : Abendliche Häuser – ein Roman adliger Lebenskunst?

Isabelle Ruiz : „Dieses ewig glitzernde Meer“. Zur Bedeutung der Wassermotivik in Eduard von Keyserlings Roman Wellen

Liina Lukas : Kultur als Scham: Zur Soziologie der Liebe aus postkolonialer Sicht. Eduard von Keyserling und Anton Hansen Tammsaare

Giovanni Tateo : Irrwege der Liebe – Variationen eines Themas in Ferdinand von Saars Leutnant Burda und Eduard von Keyserlings Seine Liebeserfahrung

Peter Krauss : Keyserlings Interesse an Kunst und Kunstgeschichte. Platz und Funktion der bildenden Kunst in seinem Leben und Schaffen

Emmanuel Basset : Gehört der Impressionismus auch zur Literatur? Versuch einer Definition am Beispiel von Eduard von Keyserling

Rüdiger Görner : Adel des Erzählens. Über Thomas Manns Interesse an Eduard von Keyserling.