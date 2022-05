Ces quatre essais, précédés d’une préface inédite de l’auteur, présentent un concentré de la réflexion de Stefan Hertmans sur le langage et son rapport au silence. S’emparant d’une question cruciale depuis le romantisme, le grand écrivain néerlandophone s’interroge : est-il vrai que l’écriture et la parole nous détournent de l’expérience véritable, de la vie ?

Pourquoi Hofmannsthal, Hölderlin, Jakob Lenz et Paul Celan ont-ils décidé de se taire, et quel recours à ce silence pourrait-on trouver dans l’œuvre de W. G. Sebald ?

Étude à la fois érudite et limpide, Poétique du silence révèle l’importance de ces plumes germanophones dans la formation philosophique et linguistique de l’écrivain. C’est une nouvelle facette de l’auteur d’Une ascension qui est ici révélée : le romancier à succès est également brillant théoricien littéraire, et son œuvre s’éclaire ainsi d’une passionnante lumière réflexive sur sa propre pratique.

