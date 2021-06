Sonny Perseil, Benoît Petitprêtre (dir.), La réalité de la fiction 2,

L'Harmattan , collection "Communication, politique et société", 2021.

EAN13 : 9782343231211.

Qu’on se le dise, La réalité de la fiction revient pour une deuxième saison !

Loin d’avoir épuisé, dans le premier tome publié en 2019, le sujet des relations entre fiction, narration, discours et récit, l’équipe de recherche du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) vous propose de nouveau de réfléchir à ce questionnement ô combien riche et foisonnant.

Pour le cru 2021, trois principales pistes sont proposées à la réflexion : la performativité du témoignage ; la façon dont la fiction agit sur la gestion ; la compréhension de l’écart entre réalité et fictions.

Pour saisir en profondeur ces éléments subtils qui fondent la réalité de la fiction, des thèmes aussi éclectiques que la comptabilité en bandes dessinées, les récits du mécénat, les usagers des transports publics, le docu-fiction, les séries TV, Harry Potter, René Char, le théâtre du réel, la peinture réaliste, la pornographie ou encore les palaces, sont abordés. Évoluant en sciences de gestion, en science politique, en sociologie ou encore en philosophie, les quinze auteurs réunis ici s’inscrivent résolument dans l’interdisciplinarité, particulièrement féconde pour des objets de recherche de ce type.

Avec les contributions de : Laurent Dehouck, Claire Edey-Gamassou, Nicolas-Xavier Ferrand, Lise Henric, Aldo Lévy, Aurélien Maignant, Marine Malet, Sonny Perseil, Benoît Petitprêtre, Mailys Poirel, Mohamed Rdali, Sébastien Rocher, Frédéric Roussille, Olivier Vidal et Nathanaël Wadbled.

Au sommaire :

Introduction - De nouvelles pistes pour la réalité de la fiction

Sonny Perseil, Benoît Petitprêtre

Première partie

De la performativité au témoignage

Vérifier en art, vérifier en histoire : René Char et le maquis

Frédéric Roussille

Raconter le spectacle. Quand les spectateur.trices de La Reprise témoignent d'un trouble entre fait et fiction

Aurélien Maignant

Le docufiction : entre fiction anticipatrice et témoignages

Lise Henric

Justice et justesse du témoignage : la reconnaissance institutionnelle de la vérité

Nathanaël Wadbled

Deuxième partie

Comment fictions et récits opèrent-ils avec le réel ?

Harry Potter : manager compétent ou chanceux ?

Claire Edey Gamassou, Laurent Dehouck

La fiction au service du pédagogue : bandes dessinées et enseignement de la comptabilité

Sébastien Rocher

De si généreux donateurs : les récits du mécénat et le cas des portraits de mécènes

Benoit Petitprêtre

Réalité des fictions ; cohérences et dissonances du rapport Somptuaire/Somptueux en économie du luxe, le cas d’un palace

Aldo Lévy, Mohamed Rdali

Troisième partie

Quel écart entre le réel et la fiction ?

La production des usagers par les professionnels de la mobilité : entre fiction et réalité

Maylis Poirel

La fiction de la réalité : comment le réalisme pictural et le naturalisme littéraire éclairent notre rapport au réel

Nicolas-Xavier Ferrand

Porosité des frontières entre (science-)fiction dystopique et réel : étude du cas de la série Altered Carbon et de sa promotion par Netflix

Marine Malet

Pornographie : la fiction de la réalité

Sonny Perseil

Compte rendu - Conférence performance Marco Decorpeliada

Le schizomètre, de la fiction à la réalité

Olivier Vidal