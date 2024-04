La fabrication des vedettes dans l’entre-deux-guerres. Petits arrangements avec la biographie

Sous la direction d'Anne Bléger, Myriam Tsikounas, avec la collaboration de Vincent Lowy Vincent

Préface de Marie-Ève Thérenty

Durant l’entre-deux-guerres, la fabrication du vedettariat s’impose comme une nécessité pour l’industrie du cinéma français et sa renommée mondiale. L’objectif assigné à tous ceux qui sont chargés de promouvoir les films, et plus particulièrement aux journalistes, est sans conteste, la visibilité des stars. Parfois cependant, cette construction médiatique s’effectue au détriment d’autres pans de la vie des comédiens et des comédiennes. Ces pans sont occultés pour ne pas ternir l’image idéalisée et normative façonnée par la presse, les producteurs, les distributeurs et par les acteurs eux-mêmes.

Table des matières

Préface

Introduction

Auteurs, autrices