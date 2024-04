Adrien Bresson, Benjamin Dufour, Jean-Michel Gouvard, Les épreuves de langues française au CAPES de Lettres

Les épreuves de langue française au CAPES de Lettres - 2e édition

Cet ouvrage constitue une nouvelle édition revue à la lumière de la nouvelle réforme du CAPES de 2021. Il offre aux candidats du CAPES de Lettres tous les outils nécessaires pour réussir les épreuves de langue française à l’écrit comme à l’oral. Après une introduction qui présente le concours et l’importance qu’il donne à la professionnalisation, il examine dans le détail les quatre volets de l’épreuve écrite de grammaire : la sémantique ; la grammaire ; la stylistique ; la didactique. Un dernier chapitre s’intéresse à la place qu’occupe la langue à l’oral du CAPES, dans le cadre de l’épreuve de la leçon, qui comporte un volet didactique.

Illustré d’exemples empruntés à toutes les périodes, du XVIe au XXe siècle, et accompagné d’exercices corrigés, chaque chapitre prodigue tous les conseils utiles pour se préparer au mieux aux questions posées, bien comprendre les attentes du jury, et mettre toutes les chances de son côté pour réussir le concours.

Adrien Bresson, professeur agrégé de lettres classiques et doctorant en langue et littérature latines, est préparateur au CNED pour les épreuves du CAPES et des agrégations de Lettres. Après avoir enseigné plusieurs années dans le second degré, il est désormais chargé de cours à l’Université de Lyon–Saint-Étienne.

Benjamin Dufour, professeur agrégé de grammaire, prépare un doctorat en linguistique historique et comparée à l’École Normale Supérieure. Il est chargé de cours dans cette même école et il intervient régulièrement en CPGE littéraire au Lycée Paul Valéry (Paris).

Jean-Michel Gouvard est professeur de Langue et de littérature françaises à l’Université de Bordeaux-Montaigne. Il a participé pendant de nombreuses années aux jurys du CAPES et de l’Agrégation, et il est responsable de la collection « Agrégation de Lettres. Tout le programme en un seul volume » publiée par les éditions Ellipses.