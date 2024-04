Résonances. Inscriptions et jardins au temps des Lumières

Sous la direction d'Esmein-Sarrazin Camille, Gaillard Aurélia, Magnot-Ogilvy Florence,Rideau Gaël, Seth Catriona

Que disent les jardins, que disent les chemins, que disent les pierres et que disent les textes entre autres ceux de Marmontel au XVIIIe siècle ? Telles sont les questions principales auxquelles l'ouvrage apporte des réponses. Il vise à faire résonner jusqu'à nous non seulement la culture et la littérature des Lumières, mais la finesse et la rigueur avec lesquelles Sophie Lefay nous en a fait entendre la note fondamentale.

